Мощные грозы продолжат заливать Украину: синоптики опубликовали жуткий прогноз

Погода в Украине 25 июня (коллаж: РБК-Украина)

Погода в западных регионах Украины будет оставаться дождливой по меньшей мере до 29 июня

Погода в Украине 25 июня, в четверг, отметится обильными осадками с грозами, а также повышением уровней рек, что может привести к новым потопам. При этом разрушительный циклон накроет только западных области Украины. Вместе с осадками в Украину придет незначительное похолодания до +22… +30 градусов в течение дня. Максимальные показатели тепла достигнут +27… +30 градусов в приморских областях. Подробный прогноз синоптиков опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, четверг в Украине будет дождливым и теплым. По данным синоптиков, циклон накроет Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Одесскую и Хмельницкую области. При этом сильных порывов ветра не ожидается – 3-8 м/с.

Теплее всего будет 25 июня на юге и востоке Украины, где уровень тепла поднимется до +25… +30 градусов. В западных областях будет прохладнее всего – от +22 до +27 градусов в течение дня. Немного теплее будет в центральных районах, где градусники покажут +26… +28 градусов.

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Суммы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +26...+28

Погода в Украине 25 июня будет с ливнями и потопами (карта: meteo.gov.ua)

Также сообщается, что 24-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Стоит напомнить, что ранее мы писали, в какие области вернется жаркая погода.

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Автор: Киселева Анна