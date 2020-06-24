Мощные грозы продолжат заливать Украину: синоптики опубликовали жуткий прогноз

Погода в западных регионах Украины будет оставаться дождливой по меньшей мере до 29 июня
Погода в Украине 25 июня, в четверг, отметится обильными осадками с грозами, а также повышением уровней рек, что может привести к новым потопам. При этом разрушительный циклон накроет только западных области Украины. Вместе с осадками в Украину придет незначительное похолодания до +22… +30 градусов в течение дня. Максимальные показатели тепла достигнут +27… +30 градусов в приморских областях. Подробный прогноз синоптиков опубликован на сайте Укргидрометцентра.
Как сообщается в обновленном прогнозе, четверг в Украине будет дождливым и теплым. По данным синоптиков, циклон накроет Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Одесскую и Хмельницкую области. При этом сильных порывов ветра не ожидается – 3-8 м/с.
Теплее всего будет 25 июня на юге и востоке Украины, где уровень тепла поднимется до +25… +30 градусов. В западных областях будет прохладнее всего – от +22 до +27 градусов в течение дня. Немного теплее будет в центральных районах, где градусники покажут +26… +28 градусов.
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +25...+27
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Суммы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +26...+28
Погода в Украине 25 июня будет с ливнями и потопами (карта: meteo.gov.ua)
Также сообщается, что 24-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.
Стоит напомнить, что ранее мы писали, в какие области вернется жаркая погода.
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Автор: Киселева Анна