Потужний циклон принесе зливи і аномальний холод: які області під ударом

Погода в Україні 24 травня (колаж: РБК-Україна)

Погода в неділю принесе дощі в західну частину країни

Погода в Україні 24 травня, в неділю, буде дощовою і холодною. Атмосферний фронт, який прийде з Європи, накриє дощами всю західну частину нашої країни. При цьому атмосферний фронт, який раніше домінував, зміститься на схід, торкнувшись Харківської, Луганської та Донецької області. Разом з дощами в Україні зберігатиметься прохолодна погода. Синоптики попереджають про можливі рекордні мінімуми в центральних і східних областях країни.

Як повідомили синоптики Укргідрометцентру, в Україні 24 травня очікується холодна погода, вночі можливі рекордні мінімуми. В середньому по Україні в неділю очікується температура біля позначок +13... +17 градусів. У західних, центральних, північних і східних областях очікується +12... +15 градусів. При цьому на півдні, в південно-західних і південно-східних областях на кілька градусів тепліше – від +14 до +18 градусів.

У нічний час в Україні очікується похолодання до +2... +5 градусів, у центральних та східних регіонах. У південних та західних областях вночі буде трохи тепліше – до +6... +9 градусів. Варто відзначити, що синоптики прогнозують температуру до +2 градуси в Черкаській, Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях, де мінімальні показники за останні 130 років становили в середньому 3 градуси тепла.

В Україні у неділю потужні дощі пройдуть у західних областях, а також в Одеській області.

Погода в Україні 24 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

Пориви вітру будуть досягати 3-8 м/с, у східних, південних і центральних областях, на заході країни можливі шквали під час дощу. Погода 24 травня в Україні буде переважно похмурою і дощовою.

Нагадаємо, що погода в Україні в травні шокує своїми перепадами. Синоптики прогнозують різке підвищення температури, спеку і страшні зливи. Більша частина місяця буде сухою і спекотною, а зливи пройдуть по країні двома хвилями.

Після цього ми писали, що синоптики кардинально змінили прогноз погоди в Україні на травень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Ярошенко