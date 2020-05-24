ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потужний циклон принесе зливи і аномальний холод: які області під ударом

STYLERЖиття    24.05.2020 - 07:27
Потужний циклон принесе зливи і аномальний холод: які області під ударом
Погода в Україні 24 травня (колаж: РБК-Україна)

Погода в неділю принесе дощі в західну частину країни

Погода в Україні 24 травня, в неділю, буде дощовою і холодною. Атмосферний фронт, який прийде з Європи, накриє дощами всю західну частину нашої країни. При цьому атмосферний фронт, який раніше домінував, зміститься на схід, торкнувшись Харківської, Луганської та Донецької області. Разом з дощами в Україні зберігатиметься прохолодна погода. Синоптики попереджають про можливі рекордні мінімуми в центральних і східних областях країни.

Як повідомили синоптики Укргідрометцентру, в Україні 24 травня очікується холодна погода, вночі можливі рекордні мінімуми. В середньому по Україні в неділю очікується температура біля позначок +13... +17 градусів. У західних, центральних, північних і східних областях очікується +12... +15 градусів. При цьому на півдні, в південно-західних і південно-східних областях на кілька градусів тепліше – від +14 до +18 градусів.

У нічний час в Україні очікується похолодання до +2... +5 градусів, у центральних та східних регіонах. У південних та західних областях вночі буде трохи тепліше – до +6... +9 градусів. Варто відзначити, що синоптики прогнозують температуру до +2 градуси в Черкаській, Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях, де мінімальні показники за останні 130 років становили в середньому 3 градуси тепла.

В Україні у неділю потужні дощі пройдуть у західних областях, а також в Одеській області.

Потужний циклон принесе зливи і аномальний холод: які області під ударом

Погода в Україні 24 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

Пориви вітру будуть досягати 3-8 м/с, у східних, південних і центральних областях, на заході країни можливі шквали під час дощу. Погода 24 травня в Україні буде переважно похмурою і дощовою.

Нагадаємо, що погода в Україні в травні шокує своїми перепадами. Синоптики прогнозують різке підвищення температури, спеку і страшні зливи. Більша частина місяця буде сухою і спекотною, а зливи пройдуть по країні двома хвилями.

Після цього ми писали, що синоптики кардинально змінили прогноз погоди в Україні на травень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України ГідрометцентрсиноптикиПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся