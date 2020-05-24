Мощный циклон принесет ливни и аномальные холода: какие области под ударом

Погода в Украине 24 мая (коллаж: РБК-Украина)

Погода в воскресенье принесет дожди в западную часть страны

Погода в Украине 24 мая, в воскресенье, будет дождливой и холодной. Атмосферный фронт, который придет из Европы, накроет дождями всю западную часть нашей страны. При этом ранее доминировавший атмосферный фронт сместится на восток, затронув Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. Вместе с дождями в Украине будет сохраняться прохладная погода. Синоптики предупреждают о возможных рекордных минимумах в центральных и восточных областях страны.

Как сообщили синоптики Укргидрометцентра, в Украине 24 мая ожидается холодная погода, в ночное время возможны рекордные минимумы. В среднем по Украине в воскресенье ожидается температура у отметок +13… +17 градусов. В западных, центральных, северных и восточных областях ожидается +12… +15 градусов. При этом на юге, в юго-западных и юго-восточных областях на несколько градусов теплее – от +14 до +18 градусов.

В ночное время в Украине ожидается похолодание до +2… +5 градусов в центральных и восточных регионах. В южных и западных областях ночью будет немного теплее – до +6… +9 градусов. Стоит отметить, что синоптики прогнозируют температуру в +2 градуса в Черкасской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях, где минимальные показатели за последние 130 лет составили в среднем 3 градуса тепла.

В Украине в воскресенье мощные дожди пройдут в западных областях, а также в Одесской области.

Погода в Украине 24 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Порывы ветра будут достигать 3-8 м/с в восточных, южных и центральных областях, на западе страны возможны шквалы во время дождя. Погода 24 мая в Украине будет преимущественно пасмурной и дождливой.

Напомним, что погода в Украине в мае шокирует своими перепадами. Синоптики прогнозируют резкое повышение температуры, жару и жуткие ливни. Большая часть месяца будет сухой и знойной, а ливни пройдут по стране двумя волнами.

После этого мы писали, что синоптики кардинально изменили прогноз погоды в Украине на май.

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Автор: Анна Ярошенко