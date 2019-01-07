Московські ялинки прикрасили корабликами на підтримку полонених українських моряків (фото)

Фото: facebook.com/veradolgopjat

Акція пройшла 6 січня на вулиці П'ятницькій у Москві

У Москві активісти російської ініціативи "Стратегія – 30" підтримали українських моряків і почепили на ялинки кораблики, розмальовані у кольори українського прапора. Фотографії з акції виклала активістка Віра Лаврешина на своїй сторінці в Facebook.

Дана акція пройшла на підтримку українських військових, яких захопило ФСБ біля берегів Криму.

"Жовто-блакитний кораблик на ялинку. Москва.Свободу українським морякам. Свободу українським в'язням Кремля", - підписала активістка публікацію.

Нагадаємо, що сім'ям військовополонених моряків уряд виплатив по 100 тис. грн. Мова йде про 24 українських моряків, яких заарештувало ФСБ. Зараз вони знаходяться в Москві у двох СІЗО.

Раніше повідомлялося, що Київський районний суд Сімферополя 27 і 28 листопада 2018 року заарештував українських моряків на два місяці через "незаконного перетину кордону РФ".