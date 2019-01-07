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Московські ялинки прикрасили корабликами на підтримку полонених українських моряків (фото)

STYLERЖиття    07.01.2019 - 12:47
Московські ялинки прикрасили корабликами на підтримку полонених українських моряків (фото)
Фото: facebook.com/veradolgopjat

Акція пройшла 6 січня на вулиці П'ятницькій у Москві

У Москві активісти російської ініціативи "Стратегія – 30" підтримали українських моряків і почепили на ялинки кораблики, розмальовані у кольори українського прапора. Фотографії з акції виклала активістка Віра Лаврешина на своїй сторінці в Facebook.

Дана акція пройшла на підтримку українських військових, яких захопило ФСБ біля берегів Криму.

"Жовто-блакитний кораблик на ялинку. Москва.Свободу українським морякам. Свободу українським в'язням Кремля", - підписала активістка публікацію.

Московські ялинки прикрасили корабликами на підтримку полонених українських моряків (фото)

Московські ялинки прикрасили корабликами на підтримку полонених українських моряків (фото)Московські ялинки прикрасили корабликами на підтримку полонених українських моряків (фото)Московські ялинки прикрасили корабликами на підтримку полонених українських моряків (фото)Московські ялинки прикрасили корабликами на підтримку полонених українських моряків (фото)Московські ялинки прикрасили корабликами на підтримку полонених українських моряків (фото)

Нагадаємо, що сім'ям військовополонених моряків уряд виплатив по 100 тис. грн. Мова йде про 24 українських моряків, яких заарештувало ФСБ. Зараз вони знаходяться в Москві у двох СІЗО.

Раніше повідомлялося, що Київський районний суд Сімферополя 27 і 28 листопада 2018 року заарештував українських моряків на два місяці через "незаконного перетину кордону РФ".

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