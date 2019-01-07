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Московские елки украсили корабликами в поддержку пленных украинских моряков (фото)

STYLERЖизнь    07.01.2019 - 12:47
Московские елки украсили корабликами в поддержку пленных украинских моряков (фото)
Фото: facebook.com/veradolgopjat

Акция прошла 6 января на улице Пятницкой в Москве

В Москве активисты российской инициативы "Стратегия – 30" поддержали украинских моряков и нацепили на елки кораблики, разукрашенные в цвета украинского флага. Фотографии с акции выложила активистка Вера Лаврешина на своей странице в Facebook.

Данная акция прошла в поддержку украинских военных, которых захватило ФСБ у берегов Крыма.

"Жовто-блакитний кораблик на ялинку. Москва. Свободу украинским морякам. Свободу украинским узникам Кремля", - подписала активистка публикацию.

Московские елки украсили корабликами в поддержку пленных украинских моряков (фото)

Московские елки украсили корабликами в поддержку пленных украинских моряков (фото)Московские елки украсили корабликами в поддержку пленных украинских моряков (фото)Московские елки украсили корабликами в поддержку пленных украинских моряков (фото)Московские елки украсили корабликами в поддержку пленных украинских моряков (фото)Московские елки украсили корабликами в поддержку пленных украинских моряков (фото)

Напомним, что семьям военнопленных моряков правительство выплатило по 100 тыс. грн. Речь идет о 24 украинских моряках, которых арестовало ФСБ. Сейчас они находятся в Москве в двух СИЗО.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя 27 и 28 ноября 2018 года арестовал украинских моряков на два месяца из-за "незаконного пересечения границы РФ".

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