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"Можемо чекати епідемію": екоактивісти відреагували на жахливу знахідку в Запоріжжі (відео)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 09:40
Фото: Шприці (m.pikabu.ru)
Фото: Шприці (m.pikabu.ru)

У місті переживають через звалище медичних відходів

У промисловій зоні Запоріжжя на занедбаних складах виявили кілька тонн медичних відходів. Використані інструменти, біоматеріали, ампули, бинти та зразки аналізів кілька місяців зберігалися на занедбаних складах, повідомляє ТСН.

Смітник виявили працівники підприємства, яке знаходиться поруч. Навіть в мінусову температуру відчувався сильний неприємний запах.

"Бачили руку, бачили ногу – це те, що з пакетів випало. Тут бігають собаки, кішки – видно, це все розірвали", - розповіла мешканка Запоріжжя Тетяна Крилова.

Кадр з відео (YouTube/ТСН)

На місце звалища, яка розташовується в занедбаному будинку без охорони, викликали поліцію. Правоохоронці з'ясували, що територія належить фірмі, яка має вивозити відходи з медичних установ Дніпра і Запоріжжя.

За інформацією СБУ, всього на складі зберігалося 4 тонни сміття, серед якого – півтори тонни біоматеріалів, що залишилися після операцій, в тому числі і з установ, що працюють із збудниками туберкульозу. Крім того там були використані медичні інструменти та обладнання, що містить ртуть та важкі метали.

Відео: Звалище в Запоріжжі (YouTube/ТСН)

Представники компанії, за даними видання, заявили, що не могли вивезти відходи, тому що перед Новим роком на їх майно було накладено арешт.

"Ми не мали права нічого вивозити. Ми не знали взагалі, в якому світі ми існуємо, тому що протягом двох місяців ми не підозрювані, ні обвинувачені, ні свідки – ми ніхто", - пояснив комерційний директор "Муніципальної екологічної компанії" Володимир Андрєєв.

На даний момент суд скасував своє рішення, і почали вивозити відходи. Очистити територію від відходів обіцяють до кінця місяця, однак активісти вимагають у правоохоронців і влади пояснити, чому небезпечні відходи зберігалися в непристосованому приміщенні і чим це загрожує.

"Для мене найголовніше, щоб у зоні відкритого доступу не лежали залишки пацієнтів, тому що завтра це все буде в грунті, в річках. Тварини, собаки розтягують це по найближчих околицях, тому до весни ми можемо в Запоріжжі чекати епідемії", - зазначила екологічний активіст Людмила Прит.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі знайшли небезпечну смітник.

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Теги: запорожье, мусор, свалка
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