"Можем ждать эпидемии": экоактивисты отреагировали на ужасающую находку в Запорожье (видео)

В городе переживают из-за свалки медицинских отходов

В промышленной зоне Запорожья на заброшенных складах обнаружили несколько тонн медицинских отходов. Использованные инструменты, биоматериалы, ампулы, бинты и образцы анализов несколько месяцев хранились на заброшенных складах, сообщает ТСН.

Свалку обнаружили работники находящихся рядом предприятий. Даже в минусовую температуру чувствовался сильный неприятный запах.

"Видели руку, видели ногу – это то, что из пакетов выпало. Здесь бегают собаки, кошки – видно, это все разорвали", - рассказала жительница Запорожья Татьяна Крылова.

Кадр из видео (YouTube/ТСН)

На место свалки, которая располагается в заброшенном здании без охраны, вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что территория принадлежит фирме, которая должна вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья.

По информации СБУ, всего на складе хранилось 4 тонны мусора, среди которого – полторы тонны биоматериалов, оставшихся после операций, в том числе и из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Помимо того там были использованные медицинские инструменты и оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

Видео: Свалка в Запорожье (YouTube/ТСН)

Представители компании, по данным издания, заявили, что не могли вывезти отходы, поскольку перед Новым годом на их имущество был наложен арест.

"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что в течение двух месяцев мы не подозреваемые, ни обвиняемые, ни свидетели – мы никто", - объяснил коммерческий директор "Муниципальной экологической компании" Владимир Андреев.

На данный момент суд отменил свое решение, и отходы начали вывозить. Очистить территорию от отходов обещают до конца месяца, однако активисты требуют у правоохранителей и властей объяснить, почему опасные отходы хранились в неприспособленном помещении и чем это грозит.

"Для меня самое главное, чтобы в зоне открытого доступа не лежали остатки пациентов, потому что завтра это все будет в почве, в реках. Животные, собаки растаскивают это по ближайшим окрестностям, поэтому до весны мы можем в Запорожье ждать эпидемии", - отметила экологический активист Людмила Прит.

Ранее сообщалось, что в Запорожье нашли опасную свалку.