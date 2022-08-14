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Оренда житла під час кризи. Ці поради допоможуть вам зекономити тисячі гривень

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Україна, Неділя 14 серпня 2022 09:00
Оренда житла під час кризи. Ці поради допоможуть вам зекономити тисячі гривень Є способи, що допоможуть вам економити гроші на оренді житла (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Оренда житла під час воєнного стану в Україні - головний біль для багатьох людей. Доводиться вибирати житло в іншому місті та шукати бюджетні варіанти, бо ціни на оренду кусаються в багатьох областях.

Але навіть зараз заощадити тисячі гривень на оренді житла цілком реально. Як? Про це читайте в матеріалі Styler нижче.

З чого складається ціна оренди

Для початку розберімось, з чого ж складається ціна оренди житла і чому є бюджетні варіанти й дуже дорогі.

Звичайно ж, ціна оренди багато в чому залежить від площі квартири і її місця розташування. Але розглянемо на прикладі стандартної однокімнатної квартири.

Дорожче обійдуться варіанти біля транспортних розв'язок, станцій метро, в районах, де розвинена інфраструктура - є багато шкіл, дитячих садків, супермаркетів, магазинів і ТРЦ.

Зараз вже в багатьох містах не прив'язуються до центру міста, хоча саме там квартири в оренду дорожче. Однак ціна може бути високою і в добре розвинених, але віддалених районах міста.

Вартість відразу підвищується, якщо квартира розташована в новому будинку, оскільки там йдуть додаткові витрати на охорону (або консьєржа), використання домофона, сигналізацій і камер спостереження. У таких квартирах вже відразу поліпшене планування і використані нові матеріали для оформлення.

Також власники квартир купують нові меблі, сантехніку та побутову техніку, а значить захочуть відшкодувати собі витрати - за допомогою ціни на оренду.

Зараз до всіх цих пунктів додався ще один важливий момент - безпека. І тут мова не тільки про місто, в якому відносно безпечно, але і про розміщення будинку - далеко від військових об'єктів, заводів, станцій і всього, що може стати потенційною метою.

Квартира з роздільним санвузлом і великою кухнею буде коштувати дорожче квартири зі звичайним плануванням. Додатково сума може зрости через хороший Інтернет, супутникове телебачення, кондиціонер, бойлер, пральну машинку з сушкою.

Ще один пункт, через який ціна зростає - наявність необхідного у квартирі. Якщо житло в статусі "в'їхав і живеш" і там є все - від електрочайника до прасувальної дошки, посуд і ковдри, то приготуйтеся за експлуатацію викласти на пару тисяч більше. Такі речі після тривалого використання часто замінюються новими, а значить - ці витрати теж будуть на господарях.

Оренда житла під час кризи. Ці поради допоможуть вам зекономити тисячі гривень

На що звертати увагу при оренді житла (фото: Freepik)

Як можна економити на оренді квартири

Вибирайте житло, а не все навколо

Якщо ви працюєте дистанційно і все, що вам потрібно для щастя - зручна квартира і пару магазинів поруч, то не прив'язуйтеся до району. Переплачувати за станцію метро поблизу безглуздо, якщо ви ним користуєтеся від сили пару раз на місяць.

Краще знайти хорошу квартиру в більш зеленому районі, де є парки та свіже повітря. І на зекономлені гроші купити велосипед, щоб вивчати околиці.

Якщо ви вибираєте район по своїх потребах, то шукайте там же бюджетне житло - трохи далі від транспорту і магазинів, більш старий будинок.

У будь-якому районі є старі та нові будинки. Врахуйте, чим старіший будинок - тим дешевше в ньому оренда квартири.

Ще один нюанс. Якщо ви постійно в роз'їздах або ж фактично тільки ночуєте у квартирі, то вам не потрібно житло з великою площею. Шукайте маленьку, але комфортну квартиру з хорошим ліжком і справною сантехнікою.

Не женіться за ідеальним ремонтом

Якщо квартирі вже років 20, а власник завищує ціну через новенький євроремонт - торгуйтеся. Зазвичай такі ремонти роблять не самими якісними будматеріалами й обходяться косметичним марафетом, який почне обсипатися вже через пів року.

При огляді житла шукайте недоліки

Це допоможе вам збити ціну в орендодавця або ж домогтися заміни, лагодження того, що не в порядку. Перевірте всі крани, шафки та дверцята, як закриваються двері між кімнатами та вхідні, як відкриваються і закриваються вікна. Огляньте побілку або шпалери.

Якщо власник хоче високу ціну, ви можете справедливо запитати - а де пральна машина, ліжко, а не диван або чому немає ортопедичного матраца.

Виявивши недоліки та продемонструвавши їх господареві, ви відразу і себе убезпечите на майбутнє. Вас не змусять за це платити й варто всі нюанси відразу внести в договір.

Як варіант - ви можете запропонувати господареві самостійно все відремонтувати, але все це буде вирахувано з вашої суми оренди.

До речі, відсутність балкона, балкон незасклений, балкон недоглянутий - це привід знизити суму відразу ж. Перший поверх, останні поверхи, кутова квартира - теж. Зараз в цей список входить ще й відсутність бомбосховища.

Звичайні вікна, а не склопакети. Лінолеум на підлозі, а не паркет і плитка, душ, а не ванна - все це приводи для зниження ціни.

Невеликі міста зручні для оренди в будь-якому районі

Враховуйте це, коли будете шукати житло. Часом від околиці до центру міста можна спокійно дійти пішки за 20-25 хвилин, а різниця в щомісячній ціні оренди часом досягає 5 тисяч - тільки лише через розташування.

Економте на комунальних послугах

Найчастіше оплата комунальних послуг не входить у вартість оренди житла та оплачується наймачем окремо. До укладення договору з'ясуйте у господаря, скільки у квартирі зареєстровано осіб, чи є якісь пільги, чи встановлені лічильники на все.

Домовтеся відразу, що поміняєте всі лампи на енергозберігаючі - або запропонуйте це зробити власнику квартири. Перевірте техніку - часом старий холодильник або пральна машина можуть "накручувати" в місяць більше, ніж все інше.

Шукайте компаньйона

Поєднати в одній невеликій квартирі дві сім'ї з дітьми, напевно, буде складно. А ось орендувати будинок біля міста для всіх - набагато вигідніше.

Ціна оренди на двокімнатні квартири часом не сильно відрізняються від ціни оренди на однокімнатні, тому сміливо орендуйте з кимось на пару. Так ви розділите витрати навпіл, і не тільки на оренду і комунальні послуги, а ще й на Інтернет і витрати по догляду за житлом.

Складайте договір

Зафіксуйте там недоліки, пропишіть в ньому всі нюанси з приводу техніки, ремонту і меблів. І найголовніше - впишіть пункт про те, що сума оренди (в гривнях) не буде змінюватися протягом 6 або 12 місяців з моменту підписання договору.

Оренда житла під час кризи. Ці поради допоможуть вам зекономити тисячі гривень

Як заощаджувати на оренді будинки або квартири (фото: Freepik)

До речі, раніше ми розповідали про те, як економити на побутовій хімії та косметиці під час кризи.

А ще ми писали про те, від яких 10 речей можна відмовитися заради економії грошей.

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