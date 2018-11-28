"Можна і корисно": Супрун розповіла, як правильно їсти сало

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В. о. міністра охорони здоров'я України розповіла, у чому цінність сала та як його вживати з користю

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про те, що собою являє популярне українське ласощі і чим воно корисне. Про це вона написала у своїй публікації в Facebook.

"Сало — це суміш жирів. У ньому є насичені жири, а також моно- та поліненасичені жирні кислоти — такі, як в рослинних оліях. З одного боку, у салі досить багато таких некорисних насичених жирів. В 100 грамах — майже 40 грамів, а це подвійна денна норма для нашого організму. За день нам радять їсти не більше, ніж 20-30 грамів насичених жирів. Насичені жири — це ті самі висококалорійні жири, надлишок яких пов‘язують із ризиком атеросклерозу. 100 грамів сала має близько 900 калорій. Це майже половина денної норми калорій для людини, що помірно рухається. В салі також немає білків і клітковини, мінералів та низки необхідних нам нутрієнтів. Тобто багато їсти сала не варто. Але трошки — кілька скибок — можна і корисно.", — вважає Супрун.

Вона також додала переваги української національної страви.

"З іншого боку, в салі, все-таки, більше жирів з ненасиченими жирними кислотами. Навіть більше, ніж у вершковому маслі. Такі жири добре впливають на стан судин. Сало містить незамінні омега-3 поліненасичені жирні кислоти, необхідні для утворення оболонок навколо нейронів і протидії запальним процесам. В раціоні людей, що рідко споживають жирну рибу і екзотичне і дороге авокадо, таких жирних кислот не вистачає. У салі є корисна речовина холін, що відіграє важливу роль в обміні жирів. За вмістом о ненасичених жирних кислот сало дещо подібне до ріпакової олії та риб‘ячого жиру. Цікаво, в деяких дослідженнях виявлено, що від раціону та випасу свині вміст омега-3 жирних кислот може зростати. У салі вітаміни D та Е, хоча їх вміст значно менший, ніж денна потреба організму", — вважає чиновник.

Супрун також зазначила, що холестерину в салі не так багато. У 100 грамах сала міститься тільки 95 міліграмів — третина денної норми для людей, які не мають атеросклерозу або інших хронічних хвороб судин. Або ж половина від норми для людей з хворим серцем або судинами.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я також дала рекомендації, як правильно вживати сало:

Не вживайте сало у великих кількостях. Надлишок жирів може викликати дискомфорт у шлунку або кишечнику. Слідкуйте за своїм раціоном і враховуйте витрати енергії. Якщо ви раптом з'їли багато сала, то в цей день не варто їсти масло, інші тваринні жири, м'ясо, а також солодощі. В їжі поєднуйте сало з крахмалистими продуктами — картоплею, кукурудзяною кашею, хлібом — і гострими компонентами-червоним перцем, гірчицею. Жири, які є в салі, допомагають краще засвоюватися червоним і оранжевим пігментам — каротиноїдам. Тому якщо їсте сало, то доповніть його морквою, помідорами чи борщем.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

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Відео: РБК-Україна