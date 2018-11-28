"Можно и полезно": Супрун рассказала, как правильно кушать сало

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И. о. министра здравоохранения Украины рассказала, в чем ценность сала и как его употреблять с пользой

И. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала о том, что собой представляет популярное украинское лакомство и чем оно полезно. Об этом она написала в своей публикации в Facebook.

"Сало — это смесь жиров. В нем есть насыщенные жиры, а также моно - и полиненасыщенные жирные кислоты — такие, как в растительных маслах. С одной стороны, у сала достаточно много таких неполезных насыщенных жиров. В 100 граммах — почти 40 граммов, а это двойная дневная норма для нашего организма. За день нам советуют есть не более, чем 20-30 грамм насыщенных жиров. Насыщенные жиры — это те самые высококалорийные жиры, избыток которых связывают с риском атеросклероза. 100 граммов сала имеет около 900 калорий. Это почти половина дневной нормы калорий для человека, который умеренно двигается. В сале также нет белков и клетчатки, минералов и ряда необходимых нам нутриентов. То есть много есть сала не стоит. Но немножко-несколько ломтей - можно и полезно", — считает Супрун.

Она также добавила преимущества украинского национального блюда.

"С другой стороны, в сале, все-таки, больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами. Даже больше, чем в сливочном масле. Такие жиры хорошо влияют на состояние сосудов. Сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам. В рационе людей, что редко потребляют жирную рыбу и экзотическое и дорогое авокадо, таких жирных кислот не хватает. В сале есть полезное вещество холин, играющее важную роль в обмене жиров. По содержанию о ненасыщенных жирных кислот сало несколько похоже на рапсовое масло и рыбий жир. Интересно, что в некоторых исследованиях выявлено, что от рациона и выпаса свиньи содержание омега-3 жирных кислот может возрастать. В сале есть витамины D и Е, хотя их содержание значительно меньше, чем дневная потребность организма", — считает чиновница.

Супрун также отметила, что холестерина в сале не так много. В 100 граммах сала содержится только 95 миллиграммов — треть дневной нормы для людей, не имеющих атеросклероза или других хронических болезней сосудов. Или же половина от нормы для людей с больным сердцем или сосудами.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения также дала рекомендации, как правильно употреблять сало:

Не употребляйте сало в больших количествах. Избыток жиров может вызвать дискомфорт в желудке или кишечнике. Следите за своим рационом и учитывайте затраты энергии. Если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости. В пищу сочетайте сало с крахмалистыми продуктами — картофелем, кукурузной кашей, хлебом — и острыми компонентами-красным перцем, горчицей. Жиры, которые есть в сале, помогают лучше усваиваться красным и оранжевым пигментам — каротиноидам. Поэтому если едите сало, то дополните его морковью, помидорами или борщом.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

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Видео: РБК-Украина