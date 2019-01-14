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"Можна і я піду?": українці обговорюють нового кандидата в президенти

STYLERЖиття    14.01.2019 - 12:54
"Можна і я піду?": українці обговорюють нового кандидата в президенти
Ігор Смешко (фото: facebook.com/sylaichest)

Реакція мережі на рішення Ігоря Смешка йти в президенти України

Екс-глава СБУ Ігор Смешко заявив про намір балотуватися в президенти на виборах, які відбудуться 31 грудня 2019 року. Він вже почав оформлення документів для реєстрації Центральної виборчої комісії.

Користувачі соціальних мереж по-різному поставилися до такої ініціативи Смешко. Одні підтримують його і бажають успіхів, інші ж називають кандидата "членом таємного закордонного клубу колишніх політиків".

А астро-аналітик Олена Кульбашна навіть розповіла, які шанси у Смешка з точки зору астрології.

"Ігор Смешко народився в рік Сарни. Вибори призначені на 31 березня, а 21 березня 2019 року настає рік Сарни. Є шанс", - написала вона у своєму Facebook.

&quot;Можна і я піду?&quot;: українці обговорюють нового кандидата в президенти

Скріншот поста (facebook.com/yahelena)

&quot;Можна і я піду?&quot;: українці обговорюють нового кандидата в президенти

Скріншот поста (facebook.com/irina.rozvadovskay)

Деякі нагадали про скандал з отруєнням Віктора Ющенка, в якому фігурував Смешко.

"Щось пам'ятаю, був скандал зі Смешком і його підлеглим Сацюком у 2004-му через отруєння Ющенка. Потім, правда, Сацюк змився в Москву", - написав Сергій Титарчук.

&quot;Можна і я піду?&quot;: українці обговорюють нового кандидата в президенти

Скріншот поста (facebook.com/irina.rozvadovskay)

&quot;Можна і я піду?&quot;: українці обговорюють нового кандидата в президенти

Скріншот поста (facebook.com/Роман Чернишов)

Багато юзерів також відзначають, що кандидатів у президенти вже дуже багато.

"Можна і я піду в президенти? Так іноді хочеться..." - іронічно прокоментувала Наталія Слобода.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації двом претендентам на пост президента.

Вибори-2019: документи до ЦВК подали 11 осіб Екс-глава СБУ Смешко заявив про намір балотуватися у президенти
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