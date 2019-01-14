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"Можно и я пойду?": украинцы обсуждают нового кандидата в президенты

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 12:54
"Можно и я пойду?": украинцы обсуждают нового кандидата в президенты
Игорь Смешко (фото: facebook.com/sylaichest)

Реакция сети на решение Игоря Смешко идти в президенты Украины

Экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах, которые состоятся 31 декабря 2019 года. Он уже начал оформление документов для регистрации Центральной избирательной комиссии.

Пользователи социальных сетей по-разному отнеслись к такой инициативе Смешко. Одни поддерживают его и желают успехов, другие же называют кандидата "членом тайного заграничного клуба бывших политиков".

А астро-аналитик Елена Кульбашная даже рассказала, какие шансы у Смешко с точки зрения астрологии.

"Игорь Смешко родился в год Серны. Выборы назначены на 31 марта, а 21 марта 2019 года наступает год Серны. Есть шанс", - написала она в своем Facebook.

&quot;Можно и я пойду?&quot;: украинцы обсуждают нового кандидата в президенты

Скриншот поста (facebook.com/yahelena)

&quot;Можно и я пойду?&quot;: украинцы обсуждают нового кандидата в президенты

Скриншот поста (facebook.com/irina.rozvadovskay) 

Некоторые напомнили о скандале с отравлением Виктора Ющенко, в котором фигурировал Смешко.

"Что-то помню, был скандал со Смешко и его подчиненным Сацюком в 2004-ом об отравлении Ющенко. Потом, правда, Сацюк смылся в Москву", - написал Сергей Титарчук. 

&quot;Можно и я пойду?&quot;: украинцы обсуждают нового кандидата в президенты

Скриншот поста (facebook.com/irina.rozvadovskay)

&quot;Можно и я пойду?&quot;: украинцы обсуждают нового кандидата в президенты

Скриншот поста (facebook.com/Роман Чернышев)

Многие юзеры также отмечают, что кандидатов в президенты уже очень много.

"Можно и я пойду в президенты? Так иногда хочется..." - иронично прокомментировала Наталия Слобода.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации двум претендентам на пост президента.

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