"Сміття, шприци та порожні пляшки": делегацію з США шокували місця вбивств євреїв в Україні (фото)

Фото: wikipedia.org Yuriy Smetana

Делегація знайшла розкидані єврейські кістки, сліди розкопок, багато сміття і використані шприци

Глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський розповів про жахливий стан місць, де були розстріляні тисячі євреїв. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Долинський розповів, в якому шоці від побаченого була делегація синагоги "Ohev Shalom" (Любов до світу) зі столиці Сполучених Штатів, яка приїхала ознайомитися зі своїми корінням і єврейським духовною спадщиною.

За його словами, у Рівному на місці вбивства 18 тисяч рівненських євреїв вони виявили розкопки і розкидані рештки замордованих євреїв.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

"Вони (делегація євреїв) закопали кістки, прочитали кадиш і поїхали знайомиться з єврейською спадщиною у Львів", - каже Едуард.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Далі делегація поїхала у Львів, де відвідала Янівський табір смерті.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

"На місці вбивства понад 100 тисяч євреїв, вони знайшли розкидані єврейські кістки, сліди розкопок, багато сміття і використані шприци. Американські євреї поховали останки, зібрали сміття і прочитали молитви. Ось таке знайомство з корінням і духовною спадщиною", - резюмує він.

Скріншот поста (facebook.com/eduard.dolinsky)

Також Долинський навів слова дочки рабина вашингтонської синагоги "Ohev Shalom" Шмуеля Херцфельда, яка відвідала Україну разом зі своїм батьком.

Скріншот поста (facebook.com/eduard.dolinsky)

"Ми їхали, де не було гостьових центрів та туристів теж не було. Замість них ми виявили сміття, використані шприци та порожні пляшки на останках єврейських тел. Ми виявили дірки в землі там, де повинні бути могильні камені. Це копача могил шукали золото. Ми поховали кістки людей, які страждали за життя", - нарікає вона.

Жінка поділилася своїми емоціями від побаченого.

"Ми говоримо "ніколи", але коли ви йдете по вулицях України, то що-то точно забуто. У цій поїздці у мене не було змішаних емоцій. Я була просто зла. Зла на нацистів, які вчинили жорстокі і жахливі речі. Зла на українців, які вирішили ігнорувати минуле. І зла на наших євреїв, які їдуть тільки туди, де зручно. Тора говорить, що ми не можемо не помічати кісток наших братів. Півтора мільйона євреїв вбили в Україні. Давайте не забувати! Давайте пам'ятати!" – закликає гостя з США.

Скріншот поста (facebook.com/eduard.dolinsky)

Раніше Едуард Долинський розповів про прояви антисемітизму в Україні.

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