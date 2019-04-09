Чоловік благає відрізати йому ногу вагою 150 кілограмів (фото 18 +)

Чоловік з Пакистану просить відрізати йому ногу вагою 150 кг (колаж РБК-Україна)

Через величезну ногу, уражену слоновою хворобою, чоловік прикутий до ліжка

Чоловік два роки тому заразився паразитарною інфекцією, через що у нього почала розвиватися слонова хвороба, або елефантіаз. Тепер Мухаммад Мустак просить лікарів ампутувати йому хвору ногу, пише Daily Mail.

40-річний житель пакистанського міста Гуджранвал, м'яник за професією, тепер прикутий до ліжка. Крім розпухлої ноги у чоловіка зайва вага, яку він набрав через нерухомий спосіб життя.

Все почалося з невеликої пухлини на лівій нозі. Поступово кінцівка пакистанця, в якій порушилася циркуляція лімфотоку, розпухла, збільшившись в розмірах більш, ніж у десять разів. Зараз нога важить близько 150 кілограмів, а загальна вага чоловіка становить 298 кілограмів.

Чоловік з Пакистану просить відрізати йому ногу вагою 150 кг

У Мухаммада нещодавно померли батьки, тепер за ним доглядають його брат разом з дружиною. Чоловік не хоче бути їм тягарем, тому просить лікарів відрізати йому хвору кінцівку.

Для того, щоб піднятися з ліжка, Мустаку потрібна допомога шести чоловік.

Раніше Уляна Супрун розповіла про туберкульоз в Україні і трагічні наслідки, які викликає неправильне лікування хвороби.

Також ми повідомляли, що Олександр Пєсков серйозно хворий. Російського пародиста довгий час лікували від іншої хвороби.