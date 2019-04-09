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Мужчина умоляет отрезать ему ногу весом 150 килограммов (фото 18 +)

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 07:37
Мужчина умоляет отрезать ему ногу весом 150 килограммов (фото 18 +)
Мужчина из Пакистана просит отрезать ему ногу весом 150 кг (коллаж РБК-Украина)

Из-за огромной ноги, пораженной слоновой болезнью, мужчина прикован к постели

Мужчина два года назад заразился паразитарной инфекцией, из-за чего у него начала развиваться слоновая болезнь, или элефантиаз. Теперь Мухаммад Мустак просит врачей ампутировать ему больную ногу, пишет Daily Mail.

40-летний житель пакистанского города Гуджранвал, мясник по профессии, теперь прикован к постели. Кроме распухшей ноги у мужчины лишний вес, который он набрал из-за неподвижного образа жизни.

Все началось с небольшой опухоли на левой ноге. Постепенно конечность пакистанца, в которой нарушилась циркуляция лимфотока, распухла, увеличившись в размерах более, чем в десять раз. Сейчас нога весит около 150 килограммов, а общий вес мужчины составляет 298 килограммов.

Мужчина умоляет отрезать ему ногу весом 150 килограммов (фото 18 +)

Мужчина из Пакистана просит отрезать ему ногу весом 150 кг

У Мухаммада недавно умерли родители, теперь за ним ухаживают его брат вместе с женой. Мужчина не хочет быть им в тягость, поэтому просит врачей отрезать ему больную конечность.

Для того, чтобы подняться с кровати, Мустаку требуется помощь шести человек.

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