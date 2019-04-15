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Чоловіка до смерті заклював домашній птах: усі подробиці

STYLERЖиття    15.04.2019 - 18:17
Чоловіка до смерті заклював домашній птах: усі подробиці
Колаж РБК-Україна

Ручний птах заклював свого господаря

У Флориді фермера заклював і затоптав насмерть ручний птах казуар. 75-річний чоловік випадково впав у вольєр свого вихованця і там загинув. Про це інформує видання Usa Today.

Поліція з'ясувала, що власник ферми утримував у себе двох казуар. Спочатку нічого не віщувало біди, він, як звичайно, йшов годувати своїх птахів, однак послизнувся і впав.

Одна з тварин накинулась на нього і почала клювати, а також нанесла серйозні рани кігтями, коли почала топтати. Чоловіка доставили в лікарню, проте врятувати його не вдалося. Потерпілий помер від отриманих ран.

До речі, казуари вважаються найнебезпечнішими птахами в світі, на утримання яких необхідно отримати дозвіл і обладнати спеціальний вольєр.

Чоловіка до смерті заклював домашній птах: усі подробиціСША казуар заклевал свого господаря: (pixabay.com)

Казуари можуть розвивати швидкість до 50 км/год і це при бігу по густому лісі, вони здатні стрибати на півтора метра у висоту і дуже добре плавають. Виростають до двох метрів у висоту і важать близько шістдесяти кілограмів.

Чоловіка до смерті заклював домашній птах: усі подробиціСША казуар заклевал свого господаря: (pixabay.com)

Нагадаємо, що лев загриз власника приватного звіринця.

Раніше в Російській Федерації в Успенському районі Краснодарського краю в цирку левиця під час вистави напала на чотирирічну дівчинку. Після нападу дитина впала у кому.

Також ми писали про те, що раніше в Мексиці левиця напала і розтерзала свого господаря, який прихистив її і виростив у своєму домі.

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