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В Росії 4-річна дівчинка після нападу левиці в цирку впала в кому

STYLERПодії    31.10.2018 - 12:16

Відео: YouTube / Ігор Телемайстер

В Російській Федерації в Успенському районі Краснодарського краю стався інцидент - у цирку левиця під час вистави напала на чотирирічну дівчинку. Тепер дитина в комі, повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що нещасний випадок стався 28 жовтня. Постраждалу дівчинку госпіталізували з рваними ранами обличчя та іншими травмами. Вона знаходиться в реанімації дитячої крайової лікарні в Краснодарі.

"Операцію зробили, але дитина залишається в комі. Великі рани. Рвані", - розповів батько дівчинки.

За його словами, левиця пошкодила дівчинці лицьовий нерв, лікарі побоюються, що через це може зміниться її міміка.

Також чоловік уточнив, що у його дочки травма хребта.

В Росії 4-річна дівчинка після нападу левиці в цирку впала в кому

Скрін: YouTube / Ігор Телемайстер

Було порушено кримінальну справу за статтею про надання призначеної для дітей до 6 років послуги, що не відповідає вимогам безпеки.

Повідомляється, що директора цирку затримали.

В Росії 4-річна дівчинка після нападу левиці в цирку впала в кому

Скрін: YouTube / Ігор Телемайстер

Як повідомлялося раніше, в Мексиці левиця напала та розтерзала свого господаря, який прихистив її та виростив у своєму домі.

Також ми розповідали про те, що під Тернополем на жінку напав вовк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що білка змогла помститися мисливцю, який її вбив.

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Відео: РБК-Україна

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