ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В России 4-летняя девочка после нападения львицы в цирке впала в кому

STYLERПроисшествия    31.10.2018 - 12:16

Видео: YouTube / Игорь Телемастер

В Российской Федерации в Успенском районе Краснодарского края произошел инцидент - в цирке львица во время представления напала на четырехлетнюю девочку. Теперь ребенок в коме, сообщают росСМИ.

Отмечается, что несчастный случай произошел 28 октября. Пострадавшую девочку госпитализировали с рваными ранами лица и другими травмами. Она находится в реанимации детской краевой больницы в Краснодаре.

"Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные", - рассказал отец девочки.

По его словам, львица повредила девочке лицевой нерв, врачи опасаются, что из-за этого может изменится ее мимика.

Также мужчина уточнил, что у его дочери травма позвоночника.

В России 4-летняя девочка после нападения львицы в цирке впала в кому

Скрин: YouTube / Игорь Телемастер

Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании предназначенной для детей до 6 лет услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

Сообщается, что директора цирка задержали.

В России 4-летняя девочка после нападения львицы в цирке впала в кому

Скрин: YouTube / Игорь Телемастер

Как сообщалось ранее, в Мексике львица напала и растерзала своего хозяина, который приютил ее и вырастил в своем доме.

Также мы рассказывали о том, что под Тернополем на женщину напал волк.

Напомним, ранее сообщалось, что белка смогла отомстить охотнику, который ее убил.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Российская Федерациядетилевцирк
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь