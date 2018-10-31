В России 4-летняя девочка после нападения львицы в цирке впала в кому

Видео: YouTube / Игорь Телемастер
В Российской Федерации в Успенском районе Краснодарского края произошел инцидент - в цирке львица во время представления напала на четырехлетнюю девочку. Теперь ребенок в коме, сообщают росСМИ.
Отмечается, что несчастный случай произошел 28 октября. Пострадавшую девочку госпитализировали с рваными ранами лица и другими травмами. Она находится в реанимации детской краевой больницы в Краснодаре.
"Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные", - рассказал отец девочки.
По его словам, львица повредила девочке лицевой нерв, врачи опасаются, что из-за этого может изменится ее мимика.
Также мужчина уточнил, что у его дочери травма позвоночника.
Скрин: YouTube / Игорь Телемастер
Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании предназначенной для детей до 6 лет услуги, не отвечающей требованиям безопасности.
Сообщается, что директора цирка задержали.
Скрин: YouTube / Игорь Телемастер
Как сообщалось ранее, в Мексике львица напала и растерзала своего хозяина, который приютил ее и вырастил в своем доме.
Также мы рассказывали о том, что под Тернополем на женщину напал волк.
Напомним, ранее сообщалось, что белка смогла отомстить охотнику, который ее убил.
Видео: РБК-Украина