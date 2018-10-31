В России 4-летняя девочка после нападения львицы в цирке впала в кому

Видео: YouTube / Игорь Телемастер

В Российской Федерации в Успенском районе Краснодарского края произошел инцидент - в цирке львица во время представления напала на четырехлетнюю девочку. Теперь ребенок в коме, сообщают росСМИ.

Отмечается, что несчастный случай произошел 28 октября. Пострадавшую девочку госпитализировали с рваными ранами лица и другими травмами. Она находится в реанимации детской краевой больницы в Краснодаре.

"Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные", - рассказал отец девочки.

По его словам, львица повредила девочке лицевой нерв, врачи опасаются, что из-за этого может изменится ее мимика.

Также мужчина уточнил, что у его дочери травма позвоночника.

Скрин: YouTube / Игорь Телемастер

Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании предназначенной для детей до 6 лет услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

Сообщается, что директора цирка задержали.

Скрин: YouTube / Игорь Телемастер

Как сообщалось ранее, в Мексике львица напала и растерзала своего хозяина, который приютил ее и вырастил в своем доме.

Также мы рассказывали о том, что под Тернополем на женщину напал волк.

Напомним, ранее сообщалось, что белка смогла отомстить охотнику, который ее убил.

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Видео: РБК-Украина