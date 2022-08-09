Музика війни. Молоді зірки великим концертом приблизили перемогу України над окупантом (фото)

У Києві відбувся благодійний концерт "Музика війни", основною метою якого було залучення гостей до благодійної справи - аукціону зіркових речей, унікальних лотів, виручені гроші з якого будуть направлені на потреби України: придбання дизельного генератора для 1-шої окремої танкової Сіверської бригади, а також на закупку талонів на пальне для роботи волонтерів, які доставлять гарячі обіди у постраждалі населені пункти Київщини.

На організованій ресурсом МУЗВАР події виступили молоді українські зірки-лідери думок, які зараз підтримують ЗСУ і пропагують патріотизм серед юного покоління.

Зокрема впродовж концерту звучали хіти сьогодення, які не виходять з музичних YouTube-трендів та хіт-парадів різноманітних стрімінгів, підтримуючи щодня бойовий дух наших воїнів та надихаючи кожного українця.

Присутні насолоджувались ліричним хітом "Ти робив мені каву" від Анни Трінчер та MBREEZE, запалювали під "Галицький Флоу" від Gunna Chorna, згадували найважливіші моменти життя разом з OLIVAN та його піснею "Маріям", танцювали повільні танці під душевні треки Васі Демчука і відривалися під славнозвісні хіти "Допоможе ЗСУ" та "Ластівки" від Chico & Qatoshi.

Також нікого не залишив байдужим виступ новоспеченої зірки Маші Кондратенко з її вірусним хітом "Ванька-Встанька" і дует справжньої ТікТок сенсації - пісні "Вечорниці" від 100лиця & Skylerr.

Як проходив концерт "Музика війни" (фото: МУЗВАР / Віталій Мандзяк)

Цікаво, що один з зіркових гостей, олімпійський чемпіон Олег Верняєв став власником двох лотів: зіркового боксу від Андрія Данилка, до якого увійшли славнозвісні чорна кепка, маска та фірмова футболка з автографом, а також державного прапора з підписами воїнів-героїв України.

Спортсмен наголосив, що скоро стартує Чемпіонат світу з гімнастики і він обов’язково передасть отриманий прапор на змагання, аби з ним українські спортсмени виходили на п’єдестал за нагородами.

Окрім того, Верняєв від себе особисто задонатив талони на 100 літрів бензину, які підуть для роботи волонтерів.

Олег Вєрняєв підтримав волонтерів і воїнів (фото: МУЗВАР / Віталій Мандзяк)

Загалом за весь вечір під час концерту було зібрано понад 100 тисяч гривень. І ці кошти підуть на підтримку людей, які з кожним днем наближають перемогу України над російськими окупантами.