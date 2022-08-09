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Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 09 августа 2022 17:55
Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото) Анна Тринчер и Маша Кондратенко (коллаж: Styler / Виталий Мандзяк)
Автор: Дмитрий Войналович

В Киеве состоялся благотворительный концерт "Музыка войны", основной целью которого было привлечение гостей к благородному делу - аукциону звездных вещей, уникальных лотов, вырученные деньги с которого будут направлены на нужды Украины: приобретение дизельного генератора для 1-й отдельной танковой Сиверской бригады, а также на закупку талонов на топливо для работы волонтеров, которые доставят горячие обеды в пострадавшие населенные пункты Киевской области.

На организованном ресурсом МУЗВАР событии выступили молодые украинские звезды-лидеры мнений, которые сейчас поддерживают ВСУ и пропагандируют патриотизм среди юного поколения.

В частности на протяжении концерта звучали хиты сегодняшнего дня, которые не выходят из музыкальных YouTube-трендов и хит-парадов различных стримингов, поддерживая ежедневно боевой дух наших воинов и вдохновляя каждого украинца.

Присутствующие наслаждались лирическим хитом "Ти робив мені каву" от Анны Тринчер и MBREEZE, зажигали под "Галицький Флоу" от Gunna Chorna, вспоминали самые важные моменты жизни вместе с OLIVAN и его песней "Маріам", танцевали медленные танцы под душевные треки Васи Демчука и отрывались под знаменитые хиты "Допоможе ЗСУ" и "Ластівки" от Chico & Qatoshi.

Также никого не оставило равнодушным выступление новоиспеченной звезды Маши Кондратенко с ее вирусным хитом "Ванька-Встанька" и дуэт настоящей ТикТок сенсации - песни "Вечорниці" от 100лица & Skylerr.

Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)

Как проходил концерт "Музыка войны" (фото: МУЗВАР / Виталий Мандзяк)

Интересно, что один из звездных гостей, олимпийский чемпион Олег Верняев стал обладателем двух лотов: звездного бокса от Андрея Данилко, в который вошли знаменитые черная кепка, маска и фирменная футболка с автографом, а также государственный флаг с подписями воинов-героев Украины.

Спортсмен подчеркнул, что скоро стартует Чемпионат мира по гимнастике и он обязательно передаст полученный флаг на соревнования, чтобы с ним украинские спортсмены выходили на пьедестал за наградами.

Кроме того, Верняев лично себя задонатил талонов на 100 литров бензина, которые пойдут для работы волонтеров.

Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)

Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)

Олег Верняев поддержал волонтеров и воинов (фото: МУЗВАР / Виталий Мандзяк)

Всего за весь вечер во время концерта было собрано более 100 тысяч гривен. И эти средства пойдут на поддержку людей, которые с каждым днем приближают победу Украины над российскими оккупантами.

Также слушайте сильную и трогательную песню о героях ВСУ.

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