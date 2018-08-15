"Ми ж брати": українці про можливе скасування ж/д сполучення з РФ

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Чернігівці оцінили можливість скасування залізничного сполучення з Росією

"Укрзалізниці" не можна скасовувати пасажирське залізничне сполучення між нашою країною та Росією, яка розв'язала війну на Донбасі і анексувала Крим, оскільки "це вдарить по простим людям". Таку думку висловили жителі Чернігова під час опитування, проведеного Cheline TV.

Відповідаючи на запитання журналістів про ставлення до можливої заборони на пасажирські перевезення в Росію, респонденти заявили, що ініціатива міністра інфраструктури Володимира Омеляна це "дурість сама справжня".

"Там є друзі, родичі, люди їздять на роботу. Нехай з Богом їздять", - сказала одна жінка.

Одна з респонденток вважає, що "треба з усіма жити в світі". Знайшлися й ті, хто досі називає росіян "братами".

"Я категорично проти. А що, ми не можемо з ними спілкуватися? Такі вже вороги?" - здивувалася мешканка Чернігова.

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"Там же не всі вороги. Це до Путіна не можна пускати", - вважає ще одна опитана.

Чернігівці хочуть їздити в Росію

"Люди повинні спілкуватися. Яка різниця - українці, росіяни? Ми ж їдемо в Німеччину. Є ж поїзд Київ - Берлін", - сказав якийсь чоловік.

Додамо, що в опитуванні брали участь в основному люди похилого віку, а також ті, хто левову частку часу прожив у неіснуючій нині країні СРСР.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна розглядає питання припинення залізничного сполучення з Російською Федерацією.

Відео: РБК-Україна

До речі, УЗ оприлюднила графік руху поїзда "чотирьох столиць".