"Мы же братья": украинцы о возможной отмене ж/д сообщения с РФ

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Черниговцы оценили возможность отмены железнодорожного сообщения с Россией

"Укрзализныце" нельзя отменять пассажирское железнодорожное сообщение между нашей страной и Россией, развязавшей войну на Донбассе и аннексировавшей Крым, так как "это ударит по простым людям". Такое мнение высказали жители Чернигова во время опроса, проведенного Cheline TV.

Отвечая на вопрос журналистов об отношении к возможному запрету на пассажирские перевозки в Россию, респонденты заявили, что инициатива министра инфраструктуры Владимира Омеляна это "дурь самая настоящая".

"Там есть друзья, родственники, люди ездят на работу. Пусть с Богом ездят", - сказала одна женщина.

Одна из респонденток считает, что "надо со всеми жить в мире". Нашлись и те, кто до сих пор называет россиян "братьями".

"Я категорически против. А что, мы не можем с ними общаться? Такие уж враги?" - удивилась жительница Чернигова.

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"Там же не все враги. Это к Путину нельзя пускать", - считает еще одна опрошенная.

Черниговцы хотят ездить в Россию

"Люди должны общаться. Какая разница - украинцы, русские? Мы же едем в Германию. Есть же поезд Киев - Берлин", - сказал какой-то мужчина.

Добавим, что в опросе принимали участие в основном люди пожилого возраста, а также те, кто львиную долю времени прожил в несуществующей ныне стране СССР.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.

Видео: РБК-Украина

Кстати, УЗ обнародовала график движения поезда "четырех столиц".