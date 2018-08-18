"Ми ліниві": Москаль дорікнув українцям за низьку народжуваність

Фото: українці (Віталій Носач, Styler.rbc.ua)

Чиновник порівняв ситуацію з ромами

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль упевнений, що в країні низька народжуваність через надмірну лінь громадян. Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми поки єдина область в країні, де смертність не перевищує народжуваність. Але якщо ми, українці, ледачі, хочемо мати по одній дитині, деякі взагалі не хочуть, то роми народжують по 5-10 дітей", - сказав він.

При цьому Москаль розповів, що на Закарпатті багато українців виїжджають на заробітки за кордон.

"Ситуація доходить до того, що в деяких регіонах не з ким укладати договір. Це, знову ж таки, нюанс до проведення медреформи на Закарпатті, на яку не хочуть звертати увагу в Києві. Не треба їхати на Закарпаття, їдьте в Чернігівську область, яка за рік списує 20-25 сіл з карти. А ми на Закарпатті ще ні одне село не списали", - почдеркнул він.

Нагадаємо, чисельність населення України за період з січня по червень поточного року зменшилася на 122,5 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Раніше ми повідомляли, що за даними Держстату, в Україні смертність значно перевищила народжуваність.

Зазначимо, також повідомлялося, що в Україну в 2017 році на постійне місце проживання переїхали 2 776 громадян Російської Федерації.

Також повідомлялося, що в Україні в грудні 2019 році проведуть пробний перепис населення, який буде проводитися в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області. Всеукраїнський перепис заплановано на 2020 рік.

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