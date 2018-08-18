"Мы ленивые": Москаль упрекнул украинцев за низкую рождаемость

Чиновник сравнил ситуацию с ромами
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль уверен, что в стране низкая рождаемость из-за чрезмерной лени граждан. Об этом сообщает Укринформ.
"Мы пока единственная область в стране, где смертность не превышает рождаемость. Но если мы, украинцы, ленивые, хотим иметь по одному ребенку, некоторые вообще не хотят, то ромы рожают по 5-10 детей", - сказал он.
При этом Москаль рассказал, что на Закарпатье многие украинцы выезжают на заработки за границу.
"Ситуация доходит до того, что в некоторых регионах не с кем заключать договор. Это, опять же, нюанс в проведении медреформы на Закарпатье, на которую не хотят обращать внимание в Киеве. Не надо ехать на Закарпатье, поезжайте в Черниговскую область, которая за год списывает 20-25 сел с карты. А мы на Закарпатье еще ни одно село не списали", - почдеркнул он.
Напомним, численность населения Украины за период с января по июнь текущего года уменьшилась на 122,5 тыс. лиц. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.
Ранее мы сообщали, что по данным Госстата, в Украине смертность значительно превысила рождаемость.
Отметим, также сообщалось, что в Украину в 2017 году на постоянное место жительства переехали 2 776 граждан Российской Федерации.
Также сообщалось, что в Украине в декабре 2019 году проведут пробную перепись населения, которая будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Всеукраинская перепись запланирована на 2020 год.
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