"Ми - машина потужна": Чичеріна закликає Путіна захопити всю Європу (відео)

Нова маячня Чичеріної

Автор відео поставив запитання фанатці Путіна: "Де, на твою думку, повинні зупинитися російські військові?"

"Зупинитися з завоюванням? Ну... Зараз така обстановка, що і Фінляндія, і Швеція хочуть в НАТО. Я думаю, що ми зупинимося на якомусь березі. Бажано, на Атлантичному", - відповіла Чичеріна і криво посміхнулася.

Трохи подумавши (точніше, зробивши вигляд, що думає) артистка додала, що Росія "може і не зупинятися".

"Машина потужна. Її складно зупинити. Вона вже запущена. Ми готові йти до кінця!" - сказала Чичеріна.

"У Росії примудрилися вивести якусь унікальну породу кровожерливих і тупих людожерів, які постійно вимагають війни, крові і смертей", - прокоментував відео журналіст Денис Казанський.

І з ним не можна не погодитися.