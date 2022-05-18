"Мы - машина мощная": Чичерина призывает Путина захватить всю Европу (видео)

Новый бред Чичериной

Автор видео задал вопрос фанатке Путина: "Где, по твоему мнению, должны остановиться российские военные?"

"Остановиться с завоеванием? Ну... Сейчас такая обстановка, что и Финляндия, и Швеция хотят в НАТО. Я думаю, что мы остановимся на каком-то берегу. Желательно, на Атлантическом", - ответила Чичерина и криво улыбнулась.

Чуть подумав (точнее, сделав вид, что думает) артистка добавила, что Россия "может и не останавливаться".

"Машина мощная. Ее сложно остановить. Она уже запущена. Мы готовы идти до конца!" - сказала Чичерина.

"В России умудрились вывести какую-то уникальную породу кровожадных и тупых людоедов, которые постоянно требуют войны, крови и смертей", - прокомментировал видео журналист Денис Казанский.

И с ним нельзя не согласиться.