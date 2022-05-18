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"Мы - машина мощная": Чичерина призывает Путина захватить всю Европу (видео)

Чичерина отличилась новым бредом (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Российская певица Юлия Чичерина, которая воюет на стороне "ДНР" против Украины, призвала Владимира Путина захватить всю Европу. В частности, Швецию и Финляндию, которые объявили о желании стать членами НАТО.

Об этом так называемая певица, которая еще в 00-х пела о том, что ей "ветром голову надуло", сказала в интервью одному из пропагандистских каналов.

Новый бред Чичериной

Автор видео задал вопрос фанатке Путина: "Где, по твоему мнению, должны остановиться российские военные?"

"Остановиться с завоеванием? Ну... Сейчас такая обстановка, что и Финляндия, и Швеция хотят в НАТО. Я думаю, что мы остановимся на каком-то берегу. Желательно, на Атлантическом", - ответила Чичерина и криво улыбнулась.

Чуть подумав (точнее, сделав вид, что думает) артистка добавила, что Россия "может и не останавливаться".

"Машина мощная. Ее сложно остановить. Она уже запущена. Мы готовы идти до конца!" - сказала Чичерина.

"В России умудрились вывести какую-то уникальную породу кровожадных и тупых людоедов, которые постоянно требуют войны, крови и смертей", - прокомментировал видео журналист Денис Казанский.

И с ним нельзя не согласиться.

Напомним, что за голову Чичериной пообещали огромную награду из-за срезанного флага в Энергодаре.

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ЧичеринаВойна России против Украины