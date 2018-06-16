"Ми постраждали повністю": у школі під Черніговом виявили смертельну хворобу

Батьків учнів школи терміново викликали в установу

У одного з учнів школи в Чернігівській області була виявлена відкрита форма туберкульозу. Про це повідомила мама учня школи Олена Коваленко, передає "Радіо.Свобода".

"Зателефонувала вчителька, сказала, що у нас у хлопчика підозра на туберкульоз. Попросила батьків: обов'язково всім зібратися разом з дітьми. Всі. Ми зібралися. Приїхала комісія з тубдиспансеру. Їх було сім чоловік", - сказала вона.

Фото: у школі під Черніговом знайшли туберкульоз (Ніна Бахмач/radiosvoboda.org)

За словами жінки, комісія, що приїхала, підтвердила діагноз хлопчика.

"Нам оголосили, що, на жаль, це ніяка не підозра. У хлопчика дійсно туберкульоз. Одна з мам поцікавилася: "Скажіть, будь ласка, яка форма: відкрита або закрита?". Лікар сказала, що відкрита. Це чула і директор, і батьки. Вчителька наша теж чула", - підкреслила вона.

У зв'язку з інцидентом, батькам та їх дітям порадили приймати протитуберкульозні препарати і безкоштовно забезпечили учнів школи таблетками на два тижні курсу лікування.

"Ми постраждали повністю Чому ми повинні годувати хімією своїх здорових дітей?", - обурюється мама одного з учнів.

Фото: у школі під Черніговом знайшли туберкульоз (Ніна Бахмач/radiosvoboda.org)

До речі, державна служба лікарських засобів і контролю за наркотиками відкликала тимчасову заборону вакцини проти туберкульозу (БЦЖ). Так, відповідне розпорядження опубліковано на сайті Держслужби.

"Розпорядження Державної служби лікарських засобів та контролю над наркотиками... про тимчасову заборону реалізації та застосування медичного імунобіологічного препарату вакцина БЦЖ ліофілізована... серії 297 виробництва ВВ-NCIPD Ltd, Болгарія, відкливається", - зазначено в документі.