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"Мы пострадали полностью": в школе под Черниговом обнаружили смертельную болезнь

STYLERLIFE        16.06.2018 - 12:14
Фото: Владимир Андреев/УНИАН
Фото: Владимир Андреев/УНИАН

Родителей учеников школы срочно вызвали в учреждение

У одного из учеников школы в Черниговской области была обнаружена открытая форма туберкулеза. Об этом сообщила мама ученика школы Елена Коваленко, передает "Радио.Свобода".

"Позвонила учительница, сказала, что у нас у мальчика подозрение на туберкулез. Попросила родителей: обязательно всем собраться вместе с детьми. Все. Мы собрались. Приехала комиссия из тубдиспансера. Их было семь человек", - сказала она.

Фото: в школе под Черниговом нашли туберкулез (Нина Бахмач/radiosvoboda.org)

По словам женщины, приехавшая комиссия подтвердила диагноз мальчика.

"Нам огласили, что, к сожалению, это никакое не подозрение. У мальчика действительно туберкулез. Одна из мам поинтересовалась: "Скажите, пожалуйста, какая форма: открытая или закрытая?". Врач сказала, что открытая. Это слышала и директор, и родители. Учитель наш тоже слышала", - подчеркнула она.

В связи с инцидентом, родителям и их детям посоветовали принимать противотуберкулезные препараты и бесплатно обеспечили учеников школы таблетками на две недели курса лечения.

"Мы пострадали полностью Почему мы должны кормить химией своих здоровых детей?", - возмущается мама одного из учеников.

Фото: в школе под Черниговом нашли туберкулез (Нина Бахмач/radiosvoboda.org)

Кстати, государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками отозвала временный запрет вакцины против туберкулеза (БЦЖ). Так, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Госслужбы.

"Распоряжение Государственной службы лекарственных средств и контроля над наркотиками... о временном запрете реализации и применения медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ лиофилизированная... серии 297 производства ВВ-NCIPD Ltd, Болгария, отзывается", - указано в документе.

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Теги: туберкулез, школа
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