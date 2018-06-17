"Ми не дозволимо цього": активісти спалили прапор ЛГБТ-спільноти біля управління поліції

Активісти вважають символічним спалення прапора ЛГБТ-спільноти біля воріт полицейського управління

У Києві праві активісти, які протестували проти проведення в столиці "Маршу рівності" і затримання своїх однодумців, спалили біля Шевченківського управління поліції прапор ЛГБТ-спільноти. Про це повідомляється у Facebook націоналістичною організацією "Карпатська Січ".

"В кращих традиціях інквізиції спалювати, звичайно, самих єретиків, але ми почали поки з їх прапора. Символічно – біля ділянки. Правоохоронна система, яка захищає проплачених збоченців і при цьому нападає, ламає і затримує християн і націоналістів - чиї інтереси вона представляє?", — пишуть "січовики".

"Ми не дозволимо цього! Скільки б собак системи на нас не випустили – ми вистоїмо. Зовсім скоро таким полум'ям буде горіти не тільки ЛГБТ-прапор ", — зазначили в організації.

Фото: (facebook.com/karpatska.sich)

Фото: (facebook.com/karpatska.sich)

Нагадаємо, що нещодавно організатори Маршу рівності "Київпрайд" дали чітку відповідь про причетність до скандальних плакатів. Серед офіційних слоганів заходу подібних не значиться і будь-які плакати з натяком на громадянську війну і написом "Смерть нації" – особиста позиція учасників. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті оргкомітету.

"Гаслом цьогорічного Маршу рівності Київпрайд є "Країна для всіх!", а розкрито його значення у Політичній декларації КиївПрайд. Крім цього, під час Маршу організатори пропонували учасникам такі гасла: "Права людини-понад усе!", "Права людини — моя гордість!", "Бунтуй, кохай, права не віддавай!", "Всі різні — всі рівні!", — йдеться в повідомленні.

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Відео: Як пройшов ЛГБТ-прайд у Києві (video.rbc.ua)