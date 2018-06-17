Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Ми не дозволимо цього": активісти спалили прапор ЛГБТ-спільноти біля управління поліції

STYLERLIFE        17.06.2018 - 16:14
Фото: ЛГБТ-прайд у Києві (РБК-Україна / Віталій Носач)
Фото: ЛГБТ-прайд у Києві (РБК-Україна / Віталій Носач)

Активісти вважають символічним спалення прапора ЛГБТ-спільноти біля воріт полицейського управління

У Києві праві активісти, які протестували проти проведення в столиці "Маршу рівності" і затримання своїх однодумців, спалили біля Шевченківського управління поліції прапор ЛГБТ-спільноти. Про це повідомляється у Facebook націоналістичною організацією "Карпатська Січ".

"В кращих традиціях інквізиції спалювати, звичайно, самих єретиків, але ми почали поки з їх прапора. Символічно – біля ділянки. Правоохоронна система, яка захищає проплачених збоченців і при цьому нападає, ламає і затримує християн і націоналістів - чиї інтереси вона представляє?", — пишуть "січовики".

"Ми не дозволимо цього! Скільки б собак системи на нас не випустили – ми вистоїмо. Зовсім скоро таким полум'ям буде горіти не тільки ЛГБТ-прапор ", — зазначили в організації.

Фото: (facebook.com/karpatska.sich)

Фото: (facebook.com/karpatska.sich)

Нагадаємо, що нещодавно організатори Маршу рівності "Київпрайд" дали чітку відповідь про причетність до скандальних плакатів. Серед офіційних слоганів заходу подібних не значиться і будь-які плакати з натяком на громадянську війну і написом "Смерть нації" – особиста позиція учасників. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті оргкомітету.

"Гаслом цьогорічного Маршу рівності Київпрайд є "Країна для всіх!", а розкрито його значення у Політичній декларації КиївПрайд. Крім цього, під час Маршу організатори пропонували учасникам такі гасла: "Права людини-понад усе!", "Права людини — моя гордість!", "Бунтуй, кохай, права не віддавай!", "Всі різні — всі рівні!", — йдеться в повідомленні.

Рекомендуємо переглянути відео:

Відео: Як пройшов ЛГБТ-прайд у Києві (video.rbc.ua)

Законопроект про права ЛГБТ: стало відомо про "розіграш" євродепутата Київпрайд-2018: травесті-діва Монро розповіла, що робити в разі переслідування (фото)
Теги: ЛГБТ, Марш равенства, КиевПрайд
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся