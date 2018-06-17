"Мы не позволим этого": активисты сожгли флаг ЛГБТ-сообщества возле управления полиции

Активисты считают символичным сожжение флага ЛГБТ-сообщества у ворот полицейского управления

В Киеве правые активисты, которые протестовали против проведения в столице "Марша равенства" и задержания своих единомышленников, сожгли возле Шевченковского управления полиции флаг ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается в Facebook националистической организации "Карпатская Сечь".

"В лучших традициях инквизиции сжигать, конечно, самих еретиков, но мы начали пока с их флага. Символично – у участка. Правоохранительная система, которая защищает проплаченных извращенцев и при этом нападает, ломает и задерживает христиан и националистов - чьи интересы она представляет?", — пишут "сечевеки".

"Мы не позволим этого! Сколько бы собак системы на нас не выпустили – мы выстоим. Совсем скоро таким пламенем будет гореть не только ЛГБТ-флаг ", — отметили в организации.

Фото: (facebook.com/karpatska.sich)

Фото: (facebook.com/karpatska.sich)

Напомним, что недавно организаторы Марша равенства "КиевПрайд" дали четкий ответ о причастности к скандальным плакатам. Среди официальных слоганов мероприятия подобных не значится и любые плакаты с намеком на гражданскую войну и надписью "Смерть нации" – личная позиция участников. Об этом говорится в официальном заявлении оргкомитета на сайте.

"Лозунгом нынешнего Марша равенства КиевПрайд является "Страна для всех!", а его значение раскрыто в Политической декларации КиевПрайд. Кроме этого, во время Марша организаторы предлагали участникам такие лозунги: "Права человека превыше всего!", "Права человека — моя гордость!", "Бунтуй, люби, права не отдавай!", "Все разные — все равные!", — говорится в сообщении.

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Видео: Как прошел ЛГБТ-прайд в Киеве (video.rbc.ua)