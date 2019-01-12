"Ми не стали з ними воювати": розкрито правду про скандал з "офісом Зеленського"

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Приміщення належало дружині шоумена

Друг українського шоумена і телеведучого Володимира Зеленського Борис Шефір розповів правду про скандал навколо так званого "офісу" шоумена. Про це повідомляє "24 канал".

Так, виявляється, офіс належав приватним особам, і не мав до шоумена ніякого відношення. При цьому "вони не стали воювати" з людьми спортивної зовнішності.

"Він за законом належить нам. Ми їм не користувалися, тому що нас не пускали люди спортивної зовнішності. Ми не стали з ними воювати. Тому ми вирішили передати його в оренду Нацполиции. Тепер там законно розташується Нацполиция на правах оренди", - сказав він.

Проте, як стверджує колишній акціонер "Кварталу 95", за ситуацією нібито стоять люди, які "перебувають за кордоном".

Нагадаємо, в п'ятницю, 11 січня, в Києві група невідомих спробувала перешкоджати доступу правоохоронців до робочих місць. За фактом даного правопорушення співробітники поліції змушені були викликати отже оперативну групу. Про це повідомляється у відділі комунікації поліції Києва.

Як повідомлялося раніше, у Києві нахабні домушники влаштували бійку з мешканцями.

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