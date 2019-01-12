ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Ми не стали з ними воювати": розкрито правду про скандал з "офісом Зеленського"

STYLERЖиття    12.01.2019 - 11:45
"Ми не стали з ними воювати": розкрито правду про скандал з "офісом Зеленського"
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Приміщення належало дружині шоумена

Друг українського шоумена і телеведучого Володимира Зеленського Борис Шефір розповів правду про скандал навколо так званого "офісу" шоумена. Про це повідомляє "24 канал".

Так, виявляється, офіс належав приватним особам, і не мав до шоумена ніякого відношення. При цьому "вони не стали воювати" з людьми спортивної зовнішності.

"Він за законом належить нам. Ми їм не користувалися, тому що нас не пускали люди спортивної зовнішності. Ми не стали з ними воювати. Тому ми вирішили передати його в оренду Нацполиции. Тепер там законно розташується Нацполиция на правах оренди", - сказав він.

Проте, як стверджує колишній акціонер "Кварталу 95", за ситуацією нібито стоять люди, які "перебувають за кордоном".

Нагадаємо, в п'ятницю, 11 січня, в Києві група невідомих спробувала перешкоджати доступу правоохоронців до робочих місць. За фактом даного правопорушення співробітники поліції змушені були викликати отже оперативну групу. Про це повідомляється у відділі комунікації поліції Києва.

Як повідомлялося раніше, у Києві нахабні домушники влаштували бійку з мешканцями.

Раніше ми розповідали, що загрожує боксеру-собачнику, який вбив співробітника держохорони.

Скандал через вартысть муралыв на метро "Осокорки" отримав продовження У Києві невідомі заблокували офіс Нацполіції
Новини України Володимир ЗеленськийКиївскандалофис
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся