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"Мы не стали с ними воевать": раскрыта правда о скандале с "офисом Зеленского"

STYLERЖизнь    12.01.2019 - 11:45
"Мы не стали с ними воевать": раскрыта правда о скандале с "офисом Зеленского"
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Помещение принадлежало жене шоумена

Друг украинского шоумена и телеведущего Владимира Зеленского Борис Шефир рассказал правду о скандале вокруг так называемого "офиса" шоумена. Об этом сообщает "24 канал".

Так, оказывается, офис принадлежал частным лицам, и не имел к шоумену никакого отношения. При этом "они не стали воевать" с людьми спортивной внешности.

"Он по закону принадлежит нам. Мы им не пользовались, потому что нас не пускали люди спортивной внешности. Мы не стали с ними воевать. Поэтому мы решили передать его в аренду Нацполиции. Теперь там законно расположится Нацполиция на правах аренды", - сказал он.

Однако, как утверждает бывший акционер "Квартала 95", за ситуацией якобы стоят люди, которые "находятся за рубежом".

Напомним, в пятницу, 11 января, в Киеве группа неизвестных попыталась препятствовать доступу правоохранителей к рабочим местам. По факту данного правонарушения сотрудники полиции вынуждены были вызвать следовательно оперативную группу. Об этом сообщается в отделе коммуникации полиции Киева.

Как сообщалось ранее, в Киеве наглые домушники устроили драку с жильцами.

Ранее мы рассказывали, что грозит боксеру-собачнику, который убил сотрудника госохраны.

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