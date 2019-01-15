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"Ми знаємо, що вона їсть": ісламські терористи хотіли отруїти Кейт Міддлтон

STYLERЖиття    15.01.2019 - 14:52
"Ми знаємо, що вона їсть": ісламські терористи хотіли отруїти Кейт Міддлтон
Колаж РБК-Україна

Також терористи погрожували синові герцогині - принцу Джорджу

Терористи ісламської організації ІГІЛ закликали фанатиків спробувати отруїти їжу, яку Кейт Міддлтон зазвичай купує в улюблених супермаркетах. Подібний заклик був опублікований в зашифрованому екстремистському Telegram-каналі. Про це повідомляє західне видання "Daily Star Sunday".

Видання повідомляє, що терористи розповсюдили фотографії з покупками герцогині. На них був зображений її візок і напис: "Ми знаємо, що вона їсть, отруїть!"

&quot;Ми знаємо, що вона їсть&quot;: ісламські терористи хотіли отруїти Кейт Міддлтон

Фото: pinterest.com zimbio

На знімку був зображений принц Джордж, що тримає руку принца Вільяма і слова: "Повстання куффара".

В повідомленнях терористи обмінювалися думками між десятками фанатиків в чаті, де докладно розповідалося про те, як помістити отруту в продукти, які купує Кейт. Вони також поділилися інформацією про те, в яких магазинах закуповується герцогиня.

&quot;Ми знаємо, що вона їсть&quot;: ісламські терористи хотіли отруїти Кейт Міддлтон

Фото: facebook.com TheBritishMonarchy

Джерело в службі безпеки повідомив виданню, що до загрози поставилися "дуже серйозно".

Повідомлення про ненависть було розміщено на тому ж сайті, який раніше використовував прихильник Ісламської держави Хуснайн Рашид, щоб закликати своїх послідовників вбити Кейт і сина Вільяма, принца Джорджа.

&quot;Ми знаємо, що вона їсть&quot;: ісламські терористи хотіли отруїти Кейт Міддлтон

Фото: GettyImages

Нещодавно ми повідомляли про те, що Принц Гаррі і Меган Маркл "проігнорували" день народження Кейт Міддлтон.

Також ми публікували новину про те, що у старшого брата Меган Маркл знову проблеми з поліцією - його затримали за водіння в нетверезому вигляді.

До речі, нещодавно спливли несподівані факти біографії Кейт - її колишня однокласниця розповіла, що в школі всі хлопчики були закохані в майбутню герцогиню.

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