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"Мы знаем, что она ест": исламские террористы хотели отравить Кейт Миддлтон

STYLERЖизнь    15.01.2019 - 14:52
"Мы знаем, что она ест": исламские террористы хотели отравить Кейт Миддлтон
Коллаж РБК-Украина

Также террористы угрожали сыну герцогини - принцу Джорджу

Террористы исламской организации ИГИЛ призвали фанатиков попытаться отравить еду, которую Кейт Миддлтон обычно покупает в любимых супермаркетах. Подобный призыв был опубликован в зашифрованном экстремистском Telegram-канале. Об этом сообщает западное издание "Daily Star Sunday".

Издание сообщает, что террористы распространили фотографии с покупками герцогини. На них была изображена ее тележка и надпись: "Мы знаем, что она ест, отравите!"

&quot;Мы знаем, что она ест&quot;: исламские террористы хотели отравить Кейт Миддлтон

Фото: pinterest.com zimbio

На снимке также был изображен принц Джордж, держащий руку принца Уильяма и слова: "Восстание куффара".

В сообщениях террористы обменивались мнениями между десятками фанатиков в чате, где подробно рассказывалось о том, как поместить яд в продукты, которые покупает Кейт. Они также поделились информацией о том, в каких магазинах закупается герцогиня.

&quot;Мы знаем, что она ест&quot;: исламские террористы хотели отравить Кейт Миддлтон

Фото: facebook.com TheBritishMonarchy

Источник в службе безопасности сообщил изданию, что к угрозе отнеслись "очень серьезно".

Сообщение о ненависти было размещено на том же сайте, который раньше использовал сторонник Исламского государства Хуснайн Рашид, чтобы призвать своих последователей убить Кейт и сына Уильяма, принца Джорджа.

&quot;Мы знаем, что она ест&quot;: исламские террористы хотели отравить Кейт Миддлтон

Фото: GettyImages

Недавно мы сообщали о том, что Принц Гарри и Меган Маркл "проигнорировали" день рождения Кейт Миддлтон.

Также мы публиковали новость о том, что у старшего брата Меган Маркл снова проблемы с полицией - его задержали за вождение в нетрезвом виде.

Кстати, недавно всплыли неожиданные факты биографии Кейт - ее бывшая одноклассница рассказала, что в школе все мальчики были влюблены в будущую герцогиню.

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