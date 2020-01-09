Нахабні злодійки винесли з київського ТЦ скриньку з пожертвами для хворої дитини (відео)

У Києві злодійки винесли коробку з пожертвами для хворої дитини з ТЦ "Магелан" на Теремках на проспекті Академіка Глушкова. Камера спостереження зафіксувала, як дві жінки спокійно та зі сміхом залишають приміщення з великим ящиком.

Інцидент стався на Різдво близько восьмої вечора.

Охорона торгцентра повідомила, що пізніше коробку знайшли в підземному переході неподалік, але вже порожню.

На кадрах видно, як одна з жінок несла пляшку і закуску, а інша - скриньку для збору грошей.

Відео: У Києві злодійки винесли скриньку з пожертвами для хворої дитини

Після виявлення пропажі охоронна фірма повідомила поліції. Правоохоронці склали протокол.

В даний час деталі про подію з'ясовуються. Інформації про затримання нахабних злодійок поки немає.

У Києві злодійки в ТЦ вкрали пожертви для хворої дитини (Фото: kiev.informator.ua)

Користувачі мережі обурюються через інцидент та цинічні дії жінок, які привласнили собі пожертви для допомоги хворій дитині, та дивуються, куди дивилася охорона.

Я дивлюся баби то телефони, то гаманці крали по тц і супермаркетам. Подивилися, що поліції на них по*іг. Пішли по великому виносити. І тут вийшло. Тільки як можна було не побачити що виносять такий величезний ящик, я не розумію. Скоро почнуть банкомати виносити.

Охоронці побачили по камерах і нічого не зробили. Навіщо така охорона?

Їм воно і піде на лікування;

За таке 5 років суворого режиму, без апеляції!

Ну жах, у мене просто переповнюють емоції! Зловити, відрубувати руки до плечей, щоб більше нічого ніколи не хотілося красти! У хворої дитини вкрасти... кара вас наздожене дуже скоро!

У таке свято, так грішити, жах!

У Києві злодійки поцупили пожертви для хворої дитини (Скрін коментарів facebook.com/kiev.informator.ua)