Нахабні злодійки винесли з київського ТЦ скриньку з пожертвами для хворої дитини (відео)

Жінки привласнили гроші, а коробку викинули в переході
У Києві злодійки винесли коробку з пожертвами для хворої дитини з ТЦ "Магелан" на Теремках на проспекті Академіка Глушкова. Камера спостереження зафіксувала, як дві жінки спокійно та зі сміхом залишають приміщення з великим ящиком.
Інцидент стався на Різдво близько восьмої вечора.
Охорона торгцентра повідомила, що пізніше коробку знайшли в підземному переході неподалік, але вже порожню.
На кадрах видно, як одна з жінок несла пляшку і закуску, а інша - скриньку для збору грошей.
Відео: У Києві злодійки винесли скриньку з пожертвами для хворої дитини
Після виявлення пропажі охоронна фірма повідомила поліції. Правоохоронці склали протокол.
В даний час деталі про подію з'ясовуються. Інформації про затримання нахабних злодійок поки немає.
У Києві злодійки в ТЦ вкрали пожертви для хворої дитини (Фото: kiev.informator.ua)
Користувачі мережі обурюються через інцидент та цинічні дії жінок, які привласнили собі пожертви для допомоги хворій дитині, та дивуються, куди дивилася охорона.
У Києві злодійки поцупили пожертви для хворої дитини (Скрін коментарів facebook.com/kiev.informator.ua)