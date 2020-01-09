Наглые воровки вынесли из киевского ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка (видео)

Женщины присвоили деньги, а коробку выбросили в переходе
В Киеве воровки вынесли коробку с пожертвованиями для больного ребенка из ТЦ "Магелан" на Теремках на проспекте Академика Глушкова. Камера наблюдения зафиксировала, как две женщины спокойно и со смехом покидают помещение с большим ящиком.
Инцидент произошел на Рождество около восьми вечера.
Охрана торгцентра сообщила, что позже коробку нашли в подземном переходе неподалеку, но уже пустую.
На кадрах видно, как одна из женщин несла бутылку и закуску, а другая - ящик для сбора денег.
Видео: В Киеве воровки вынесли ящик с пожертвованиями для больного ребенка
После обнаружения пропажи охранная фирма сообщила полиции. Правоохранители составили протокол.
В настоящее время детали о происшествии выясняются. Информации о задержании наглых воровок пока нет.
В Киеве воровки в ТЦ украли пожертвования для больного ребенка (Фото: kiev.informator.ua)
Пользователи сети возмущаются из-за инцидента и циничных действий женщин, которые присвоили себе пожертвования для помощи больному ребенку, и недоумевают, куда смотрела охрана.
В Киеве воровки украли пожертвования для больного ребенка (Скрин комментариев facebook.com/kiev.informator.ua)