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Як покарати поліцію за свавілля: юрист дав пораду

STYLERЖиття    07.06.2020 - 09:30
Як покарати поліцію за свавілля: юрист дав пораду
Як покарати поліцію за свавілля (колаж: РБК-Україна)

Юрист розповів, як ефективно боротися з поліцейським свавіллям

останнім часом в ЗМІ все частіше з'являється інформація про випадки неправомірних дій з боку представників правоохоронних органів не тільки в Україні, але і у всьому світі. Адвокат Ігор Алексєєв розповів, як діяти у випадку поліцейського свавілля, і які органи дійсно можуть допомогти.

Адвокат Ігор Алексєєв підкреслює, що жертвам, які постраждали від протиправних дій поліції необхідно звертатися в спеціальні структури. Про це він розповів у ефірі каналу "Україна 24", коментуючи зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику.

"Перш за все, є організація з прав людини, є правоохоронці... Повідомлення про зґвалтування в Кагарлику надійшло в поліцію, просто в інший відділ", - сказав юрист.

За його словами, в першу чергу потрібно звернутися в Державне бюро розслідувань.

"ДБР розслідує діяльність правоохоронних органів, зокрема поліції. Компетентно і може оперативно відреагувати Державне бюро розслідувань", - сказав він.

Варто відзначити, що ДБР розслідує злочини, вчинені вищими посадовими особами, працівниками правоохоронних органів, суддями.

Нагадаємо, що раніше Венедиктова розповіла, як боротися з насильством в правоохоронних органах.

Раніше РБК-Україна писало, що після скандалу з тортурами і зґвалтуванням у Кагарлику повністю скоротили штат місцевого райвідділу поліції.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України полицияюрист
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