Как наказать полицию за произвол: юрист дал совет

Как наказать полицию за произвол (коллаж: РБК-Украина)

Юрист рассказал, как эффективно бороться с полицейским произволом

В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о случаях неправомерных действий со стороны представителей правоохранительных органов не только в Украине, но и во всем мире. Адвокат Игорь Алексеев рассказал, как действовать в случае полицейского произвола, и какие органы действительно могут помочь.

Адвокат Игорь Алексеев подчеркивает, что жертвам, пострадавшим от противоправных действий полиции необходимо обращаться в специальные структуры. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24", комментируя изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке.

"Прежде всего, есть организация по правам человека, есть правоохранители... Сообщение об изнасиловании в Кагарлыке поступило в полицию, просто в другой отдел", - сказал юрист.

По его словам, в первую очередь нужно обратиться в Государственное бюро расследований.

"ГБР расследует деятельность правоохранительных органов, в частности полиции. Компетентно и оперативно может отреагировать Государственное бюро расследований", - сказал он.

Стоит отметить, что ГБР расследует преступления, совершенные высшими должностными лицами, работниками правоохранительных органов, судьями.

Напомним, что ранее Венедиктова рассказала, как будут бороться с насилием в правоохранительных органах.

Ранее РБК-Украина писало, что после скандала с пытками и изнасилованием в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции.

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Автор: Киселева Анна