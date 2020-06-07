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Податок на нерухомість будуть рахувати по-новому: що зміниться

STYLERЖиття    07.06.2020 - 14:28
Податок на нерухомість будуть рахувати по-новому: що зміниться
Податок на нерухомість в Україні (колаж: РБК-Україна)

Податок на житло в Україні має розраховуватися за новими критеріями

В Україні податок на нерухомість розраховується виходячи з метражу житла, в той час як вартість квартири в центрі Києва та приватного сектору у селі будь-якій області суттєво відрізняється. Думка про необхідність внесення корективів в розрахунок податку на нерухомість висловив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

На його думку, стара система розрахунку не є адекватною сучасним реаліям. Про це Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю "Сегодня".

"Якщо говорити про податок на нерухомість, то моя думка - не можна оподатковувати нерухомість виходячи з метражу. Якщо ми звернемося до історії, то у нас був димовий збір, був податок на вікна. І ось зараз у нас є податок на метри. Це абсолютно не відповідає економічній вартості об'єкта і не відповідає практиці розвинутих країн. Тому тут однозначно - точно так само, як податок на землю, - ми повинні виходити з грошової оцінки, з економічної вартості об'єкта. І в цьому сенсі я прихильник того, щоб абсолютно змінити концепцію оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок ", - пояснив Гетманцев.

За його словами, у Верховній Раді вже готують законопроєкт, який змінить спосіб розрахунку податку.

"Це не буде з наступного року, можливо, втім, ми цим займаємося. Це не вечір сьогоднішнього дня, але це вже завтрашній день. А поки продовжуємо платити за метри", - сказав Гетманцев.

Кому доведеться платити податок на нерухомість:

  • власникам квартир метражем понад 60 кв. м;
  • власникам житлового будинку метражем понад 120 кв. м;
  • власникам квартири та будинки загальним метражем понад 180 кв. м.

Варто відзначити, що за дуже велику нерухомість доведеться доплатити 25 тис. грн - це стосується квартир площею понад 300 кв. м і будинків понад 600 кв. м.

У Києві за кожен "зайвий" квадрат доведеться заплатити 70,84 грн, а в Одесі - всього лише 4,24 грн. Максимальна ставка податку на нерухомість становить 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен метр площі вище норми.

Нагадаємо, що раніше Мінфін підрахував втрати від несплати податків на нерухомість.

Як повідомляло РБК-Україна, у I кварталі 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,8%.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України недвижимостьПодатки
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