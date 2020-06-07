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Налог на недвижимость будут считать по-новому: что изменится

STYLERЖизнь    07.06.2020 - 14:28
Налог на недвижимость будут считать по-новому: что изменится
Налог на недвижимость в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Налог на жилье в Украине должен рассчитываться по новым критериям

В Украине налог на недвижимость рассчитывается исходя их метража жилья, в то время как стоимость квартиры в центре Киева и частного сектора в селе любой области существенно отличается. Мнение о необходимости внесения коррективов в расчет налога на недвижимость высказал председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

По его мнению, старая система расчета не является адекватной современным реалиям. Об этом Данил Гетманцев рассказал в интервью "Сегодня".

"Если говорить о налоге на недвижимость, то мое мнение - нельзя облагать налогом недвижимость исходя из ее метража. Если мы обратимся к истории, то у нас был дымовой сбор, был налог на окна. И вот сейчас у нас есть налог на метры. Это абсолютно не соответствует экономической стоимости объекта и не соответствует практике развитых стран. Поэтому здесь однозначно - точно так же, как в налоге на землю, - мы должны исходить из денежной оценки, с экономической стоимости объекта. И в этом смысле я сторонник того, чтобы совершенно изменить концепцию налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельных участков ", - пояснил Гетманцев.

По его словам, в Верховной Раде уже готовят законопроект, который изменит способ расчета налога.

"Это не будет со следующего года, возможно, впрочем, мы этим занимаемся. Это не вечер сегодняшнего дня, но это уже завтрашний день. А пока продолжаем платить за метры", - сказал Гетманцев.

Кому придется платить налог на недвижимость:

  • владельцам квартир метражом свыше 60 кв. м;
  • владельцам жилого дома метражом свыше 120 кв. м;
  • владельцам квартиры и дома суммарным метражом свыше 180 кв. м.

Стоит отметить, что за очень большую недвижимость придется доплатить 25 тыс. грн. - это касается квартир площадью более 300 кв. м и домов более 600 кв. м.

В Киеве за каждый "лишний" квадрат придется заплатить 70,84 грн, а в Одессе - всего лишь 4,24 грн. Максимальная ставка налога на недвижимость составляет 1,5% от минимальной заработной платы за каждый метр площади выше нормы.

Напомним, что ранее Минфин подсчитал потери от неуплаты налогов на недвижимость.

Как сообщало РБК-Украина, в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8%.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины недвижимостьНалоги
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