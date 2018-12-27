Напад на патрульну у Львові: з'явилося відео

Злочин у Львові скоїв 42-річний мешканець Закарпатської області
З'явилося відео нападу учасника ДТП на 28-річну співробітницю поліції Львова Тетяну Сороку, яке відбулося 15 травня. Тоді дівчина отримала ножове поранення в живіт. Дане відео з нагрудної камери патрульної було оприлюднено при розгляді справи в Галицькому районному суді Львова, передає "Київ Оперативний" на сторінці в соцмережі Facebook із посиланням на zaxid.net.
На кадрах видно, як інспектор наздоганяє порушника під час його втечі і зупиняє його. Той, лаючись і погрожуючи, вдарив її ножем.
Інший поліцейський зробив попереджувальний постріл у повітря, потім поранив зловмисника в ногу, якого потім затримали.
Злочинцем виявився 42-річний мешканець Закарпатської області.
Постраждалу терміново госпіталізували у 8-му клінічну лікарню, а потім оголосили їй збір крові.
Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві заарештували за напад на поліцейського підлітка.
Також ми писали про те, що у Вінницькій області поліцейський вчинив самогубство.
Відео: РБК-Україна