ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Нападение на патрульную во Львове: появилось видео

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 23:38
Нападение на патрульную во Львове: появилось видео
Фото: место происшествия (facebook.com/MVS.LVIV)

Преступление во Львове совершил 42-летний житель Закарпатской области

Появилось видео нападения участника ДТП на 28-летнюю сотрудницу полиции Львова Татьяну Сороку, которое произошло 15 мая. Тогда девушка получила ножевое ранение в живот. Данное видео из нагрудного камеры патрульной было обнародовано при рассмотрении дела в Галицком районном суде Львова, передает "Киев Оперативный" на странице в соцсети Facebook со ссылкой на zaxid.net.

На кадрах видно, как инспектор настигает нарушителя во время его бегства и останавливает его. Тот, ругаясь и угрожая, ударяет ее ножом.

Другой полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, потом ранил злоумышленника в ногу, которого затем задержали.

 

Преступником оказался 42-летний житель Закарпатской области.

Пострадавшую срочно госпитализировали в 8-м клиническую больницу, а потом объявили ей сбор крови. 

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве арестовали полицейского за нападение на подростка.

Также мы писали о том, что в Винницкой области полицейский совершил самоубийство.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Мать оставила троих малолетних детей дома без еды Смертельное ДТП в Чернигове: пенсионера сбила маршрутка, а вторая переехала (фото)
Новости Украины Львовполицияпреступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь