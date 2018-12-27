Нападение на патрульную во Львове: появилось видео

Фото: место происшествия (facebook.com/MVS.LVIV)

Преступление во Львове совершил 42-летний житель Закарпатской области

Появилось видео нападения участника ДТП на 28-летнюю сотрудницу полиции Львова Татьяну Сороку, которое произошло 15 мая. Тогда девушка получила ножевое ранение в живот. Данное видео из нагрудного камеры патрульной было обнародовано при рассмотрении дела в Галицком районном суде Львова, передает "Киев Оперативный" на странице в соцсети Facebook со ссылкой на zaxid.net.

На кадрах видно, как инспектор настигает нарушителя во время его бегства и останавливает его. Тот, ругаясь и угрожая, ударяет ее ножом.

Другой полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, потом ранил злоумышленника в ногу, которого затем задержали.

Преступником оказался 42-летний житель Закарпатской области.

Пострадавшую срочно госпитализировали в 8-м клиническую больницу, а потом объявили ей сбор крови.

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве арестовали полицейского за нападение на подростка.

Также мы писали о том, что в Винницкой области полицейский совершил самоубийство.

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Видео: РБК-Украина