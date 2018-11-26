Напад РФ на ВМС України: стали відомі імена поранених та полонених моряків

Фото: колаж РБК-Україна

Всього в російському полоні перебувають 23 українських моряків

Стали відомі імена трьох українських моряків, постраждалих під час нападу ФСБ Російської Федерації в Азовському морі, це 18-річний Андрій Ейдер, 24-річний Андрій Артеменко та 24-річний Василь Сорока.

Також в мережі розповіли про захопленого в полон капітана українського малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" 31-річного Романя Мокряка і командира малого броньованого артилерійського катера "Нікополь" Богдана Небилиці.

"Андрій Эйдер. Андрій Артеменко. Юні. Прекрасні. Курсанти. Українські моряки. Поранені російськими покидьками і захоплені в полон", - написала перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко у соцмережі Facebook.

Зазначається, що всього в російському полоні перебувають 23 українських моряка. Шестеро з них, за офіційними даними, отримали поранення.

Андрій Ейдер

Андрій Артеменко

За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, загрози їхньому життю немає, але про стан решти поки нічого не відомо.

Також Геращенко досить різко прокоментувала політичні "пристрасті", супутні прийняття рішення щодо запровадження в Україні воєнного стану з-за нападу РФ в Азовському морі.

"Політістоти і стрічці зудять про вибори. Обзивають українського президента, розсусолюють про "передвиборні фішки", вибудовують теорію "змови" Порошенко проти "дуже страшних і рейтингових конкурентів".

Українці ж думають про хлопчиків, викрадених орками. Молимося. Вимагаємо негайного звільнення", - написала вона.

Скрін: facebook.com/iryna.gerashchenko

Фонд "Повернися живим" на Facebook-сторінці повідомив про захопленого в полон 31-річному Романа Мокряка - капітана українського малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ", екіпаж якого 25 листопада у відкритому морі був захоплений російським спецназом.

Роман Мокряк (Фото: facebook.com/backandalive)

Зазначається, що в Криму Роман служив на єдиній українській субмарині.

"Її захопили росіяни. Але він не зрадив присязі. У 2015 році моряк жив у 15-місцевому кубрику ракетного катера "Прилуки" в Одесі. На березі місця для нього та інших 14 моряків, які вийшли з півострова, в той час, на жаль, не знайшлося.

Скрін: facebook.com/backandalive

У мережі також з'явилася інформація про одного тих, хто потрапили в полон - командира малого броньованого артилерійського катера "Нікополь" Богдана Небилицю.

Богдан Небилиця (Фото: facebook.com/victoria.guerra)

"Він був у числі тих курсантів Академії ВМС ім. Нахімова в Севастополі, які відмовилися присягнути РФ і співали гімн України, коли російські військові спускали з флагштока український прапор і піднімали свій. Небилиця разом з іншими курсантами, які не перейшли на службу Росії, закінчував своє навчання в Інституті Військово-морських сил Одеської морської академії. У 2016 він отримав диплом і був призначений командиром "Нікополя", - написала журналістка Вікторія Герра у Facebook.

Богдан Небилиця був у числі тих курсантів Академії ВМС ім. Нахімова в Севастополі, які відмовилися присягнути РФ і співали гімн України, коли російські військові спускали з флагштока український прапор і піднімали свій.

Небилиця разом з іншими курсантами, які не перейшли на службу РФ, закінчував своє навчання в Інституті Військово-морських сил Одеської морської академії.

В 2016 він отримав диплом і був призначений командиром "Нікополя".

Скрін: facebook.com/victoria.guerra

25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Три кораблі українських ВМС - малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу" - захоплено російським спецназом. В ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені, троє з них перебувають у лікарні. ї Артеменко (24 роки).

Як повідомлялося раніше, трьох українських військовослужбовців, поранених під час атаки в Керченській протоці, прооперували на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, за словами голови столичної юстиції Станіслава Куценка, після введення воєнного стану в Україні можливо введення комендантської години в деяких випадках - обмеження свободи пересування. Також ми писали про те, що ветеран АТО розповів, чи мобілізація.

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Відео: РБК-Україна