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Нападение РФ на ВМС Украины: стали известны имена раненых и пленных моряков

STYLERЖизнь    26.11.2018 - 17:24
Нападение РФ на ВМС Украины: стали известны имена раненых и пленных моряков
Фото: коллаж РБК-Украина

Всего в российском плену находятся 23 украинских моряка

Стали известны имена трех украинских моряков, пострадавших во время нападения и захвата ФСБ Российской Федерации в Азовском море, это 18-летний Андрей Эйдер, 24-летний Андрей Артеменко и 24-летний Василий Сорока.

Также в сети рассказали о захваченном в плен капитане украинского малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" 31-летнем Романе Мокряке и командире малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Богдане Небылице.

"Андрей Эйдер. Андрей Артеменко. Юные. Прекрасные. Курсанты. Украинские моряки. Ранены российскими отбросами и захвачены в плен", - написала первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко в соцсети Facebook.

Отмечается, что всего в российском плену находятся 23 украинских моряка. Шестеро из них, по официальным данным, получили ранения.

Нападение РФ на ВМС Украины: стали известны имена раненых и пленных моряковАндрей Эйдер

Нападение РФ на ВМС Украины: стали известны имена раненых и пленных моряков

Андрей Артеменко

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, угрозы их жизни нет, но о состоянии остальных пока ничего не известно. 

Также Геращенко довольно резко прокомментировала политические "страсти", сопутствующие принятию решения относительно введения в Украине военного положения из-за нападения РФ в Азовском море.

"Политсоздания в ленте зудят о выборах. Обзывают украинского президента, рассусоливают о "предвыборных фишках", выстраивают теорию "заговора" Порошенко против "очень страшных и рейтингових конкурентов".

Украинцы же думают о мальчиках, похищенных орками. Молимся. Требуем немедленного освобождения", - написала она.

Нападение РФ на ВМС Украины: стали известны имена раненых и пленных моряковСкрин: facebook.com/iryna.gerashchenko

Фонд "Вернись живым" на Facebook-странице сообщил о захваченном в плен 31-летнем Романе Мокряке - капитане украинского малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск", экипаж которого 25 ноября в открытом море был захвачен российским спецназом.

Нападение РФ на ВМС Украины: стали известны имена раненых и пленных моряков

Роман Мокряк (Фото: facebook.com/backandalive)

Отмечается, что в Крыму Роман служил на единой украинской субмарине.

"Ее захватили россияне. Но он не изменил присяге. В 2015 году моряк жил в 15-местном кубрике ракетного катера "Прилуки" в Одессе. На берегу места для него и других 14 моряков, которые вышли из полуострова, в то время, к сожалению, не нашлось.

Нападение РФ на ВМС Украины: стали известны имена раненых и пленных моряков

Скрин: facebook.com/backandalive

В сети также появилась информация об одном из попавших в плен - командире малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Богдане Небылице.

Нападение РФ на ВМС Украины: стали известны имена раненых и пленных моряков

Богдан Небылица (Фото: facebook.com/victoria.guerra)

"Он был в числе тех курсантов Академии ВМС им. Нахимова в Севастополе, которые отказались присягнуть РФ и пели гимн Украины, когда российские военные спускали с флагштока украинский флаг и поднимали свой. Небылица вместе с другими курсантами, которые не перешли на службу России, заканчивал своё обучение в Институте Военно-морских сил Одесской морской академии. В 2016 он получил диплом и был назначен командиром "Никополя"", - написала журналистка Виктория Герра в Facebook.

Богдан Небылица был в числе тех курсантов Академии ВМС им. Нахимова в Севастополе, которые отказались присягнуть РФ и пели гимн Украины, когда российские военные спускали с флагштока украинский флаг и поднимали свой.

Небылица вместе с другими курсантами, которые не перешли на службу РФ, заканчивал свое обучение в Институте Военно-морских сил Одесской морской академии.

В 2016 он получил диплом и был назначен командиром "Никополя". 

Нападение РФ на ВМС Украины: стали известны имена раненых и пленных моряковСкрин: facebook.com/victoria.guerra

25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Три корабля украинских ВМС - малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" - захвачены российским спецназом. В ходе обстрела суден шесть военнослужащих были ранены, трое из них находятся в больнице. й Артеменко (24 года).

Как сообщалось ранее, трех украинских военнослужащих, раненных во время атаки в Керченском проливе, прооперировали на территории временно оккупированного Крыма

Напомним, по словам главы столичной юстиции Станислава Куценко, после введения военного положения в Украине возможно введение комендантского часа и в некоторых случаях - ограничение свободы передвижения. Также мы писали о том, что ветеран АТО рассказал, будет ли мобилизация.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

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