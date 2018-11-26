Нападение РФ на ВМС Украины: стали известны имена раненых и пленных моряков

Фото: коллаж РБК-Украина

Всего в российском плену находятся 23 украинских моряка

Стали известны имена трех украинских моряков, пострадавших во время нападения и захвата ФСБ Российской Федерации в Азовском море, это 18-летний Андрей Эйдер, 24-летний Андрей Артеменко и 24-летний Василий Сорока.

Также в сети рассказали о захваченном в плен капитане украинского малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" 31-летнем Романе Мокряке и командире малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Богдане Небылице.

"Андрей Эйдер. Андрей Артеменко. Юные. Прекрасные. Курсанты. Украинские моряки. Ранены российскими отбросами и захвачены в плен", - написала первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко в соцсети Facebook.

Отмечается, что всего в российском плену находятся 23 украинских моряка. Шестеро из них, по официальным данным, получили ранения.

Андрей Эйдер

Андрей Артеменко

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, угрозы их жизни нет, но о состоянии остальных пока ничего не известно.

Также Геращенко довольно резко прокомментировала политические "страсти", сопутствующие принятию решения относительно введения в Украине военного положения из-за нападения РФ в Азовском море.

"Политсоздания в ленте зудят о выборах. Обзывают украинского президента, рассусоливают о "предвыборных фишках", выстраивают теорию "заговора" Порошенко против "очень страшных и рейтингових конкурентов".

Украинцы же думают о мальчиках, похищенных орками. Молимся. Требуем немедленного освобождения", - написала она.

Скрин: facebook.com/iryna.gerashchenko

Фонд "Вернись живым" на Facebook-странице сообщил о захваченном в плен 31-летнем Романе Мокряке - капитане украинского малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск", экипаж которого 25 ноября в открытом море был захвачен российским спецназом.

Роман Мокряк (Фото: facebook.com/backandalive)

Отмечается, что в Крыму Роман служил на единой украинской субмарине.

"Ее захватили россияне. Но он не изменил присяге. В 2015 году моряк жил в 15-местном кубрике ракетного катера "Прилуки" в Одессе. На берегу места для него и других 14 моряков, которые вышли из полуострова, в то время, к сожалению, не нашлось.

Скрин: facebook.com/backandalive

В сети также появилась информация об одном из попавших в плен - командире малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Богдане Небылице.

Богдан Небылица (Фото: facebook.com/victoria.guerra)

"Он был в числе тех курсантов Академии ВМС им. Нахимова в Севастополе, которые отказались присягнуть РФ и пели гимн Украины, когда российские военные спускали с флагштока украинский флаг и поднимали свой. Небылица вместе с другими курсантами, которые не перешли на службу России, заканчивал своё обучение в Институте Военно-морских сил Одесской морской академии. В 2016 он получил диплом и был назначен командиром "Никополя"", - написала журналистка Виктория Герра в Facebook.

Богдан Небылица был в числе тех курсантов Академии ВМС им. Нахимова в Севастополе, которые отказались присягнуть РФ и пели гимн Украины, когда российские военные спускали с флагштока украинский флаг и поднимали свой.

Небылица вместе с другими курсантами, которые не перешли на службу РФ, заканчивал свое обучение в Институте Военно-морских сил Одесской морской академии.

В 2016 он получил диплом и был назначен командиром "Никополя".

Скрин: facebook.com/victoria.guerra

25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Три корабля украинских ВМС - малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" - захвачены российским спецназом. В ходе обстрела суден шесть военнослужащих были ранены, трое из них находятся в больнице. й Артеменко (24 года).

Как сообщалось ранее, трех украинских военнослужащих, раненных во время атаки в Керченском проливе, прооперировали на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, по словам главы столичной юстиции Станислава Куценко, после введения военного положения в Украине возможно введение комендантского часа и в некоторых случаях - ограничение свободы передвижения. Также мы писали о том, что ветеран АТО рассказал, будет ли мобилизация.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина