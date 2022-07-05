Напишіть "лист любові" жителям тимчасово окупованих територій: чому це важливо

На сайті lettersoflove.org.ua кожен охочий може написати теплі слова підтримки українцям, які залишилися в тимчасово окупованих містах та селах. Організатори проєкту планують зібрати щонайменше 10 тисяч послань, які будуть доправлені до пунктів призначення всіма можливими способами.

Що це за листи любові та як можна написати повідомлення - читайте нижче.

Проєкт "Листи любові" реалізує комунікаційна агенція Gres Todorchuk. Він стане частиною масштабної комунікаційної кампанії, створеної за сприяння громадських організацій, які працюють із гуманітарними та інформаційними питаннями на тимчасово окупованих територіях (ГО СВОІ (Запоріжжя), ГО Молоді Ініціативні (Херсонська область), Foundation UNION (Херсонська область).

"Наразі під російською окупацією перебуває 20% України, включно з Кримом та Донбасом, З кожним днем окупаційний режим стає дедалі жорстокішим до українців. Їм не дозволяють виїжджати з регіонів, мобільний зв’язок та інтернет обмежені та контрольовані.

Українці стали фактично заручниками. “Листи любові” мають стати рятівною соломинкою для наших рідних і друзів, довести, що ми не забули про них, що ми з ними та будемо боротися за них. Покажімо українцям, як сильно ми їх любимо та як чекаємо на зустріч із ними після нашої перемоги!" - розповіла виконавчий директор ХОБФ Об’єднання Анастасія Гришко.

"Листи любові" можуть бути зверненням як до конкретної особи, так і загалом до жителів будь-якого населеного пункту, що наразі є окупованим.

Окрім послань в онлайн-форматі, які доставлятимуться через усі можливі засоби зв'язку, "листи любові" будуть також роздруковані й відправлені на ТОТ найрізноманітнішим чином.

"Наше ключове завдання — показати людям на ТОТ, що ми про них пам’ятаємо, Що ми повернемося, що ми обнімемося, що ми знову будемо разом. І щоб донести ці послання, ми будемо дуже креативними та винахідливими. Адже кожен "лист любові" має дійти до адресата", - пояснила операційна директорка Gres Todorchuk Дарія Любімова.

Вона додала, що це перший проєкт і в майбутньому планується велика кампанія підтримки жителів тимчасово окупованих територій України. Це буде фандрейзинг, і офлайн-події, які матимуть на меті тримати цю тему в постійному фокусі уваги України та світу.

Написати "Лист любові" жителям тимчасово окупованих територій можна по цьому посиланню.