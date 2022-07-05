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Напишите "письмо любви" жителям временно оккупированных территорий: почему это важно

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 20:57
Напишите "письмо любви" жителям временно оккупированных территорий: почему это важно Как написать письма любви жителям временно оккупированных территорий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На сайте lettersoflove.org.ua каждый желающий может написать теплые слова поддержки украинцам, которые остались во временно оккупированных городах и селах. Организаторы проекта планируют собрать не менее 10 тысяч посланий, которые будут доставлены в пункты назначения всеми возможными способами.

Что это за письма любви и как можно написать сообщение - читайте ниже.

Проект "письма любви" реализует коммуникационное агентство Gres Todorchuk. Он станет частью масштабной коммуникационной кампании, созданной при содействии общественных организаций, которые работают с гуманитарными и информационными вопросами на временно оккупированных территориях (ГО СВОІ (Запорожье), ГО Молодые Инициативные (Херсонская область), Foundation UNION (Херсонская область).

"Сейчас под российской оккупацией находится 20% Украины, включая Крым и Донбасс, с каждым днем оккупационный режим становится все более жестоким к украинцам. Им не разрешают выезжать из регионов, мобильная связь и интернет ограничены и контролируемы.

Украинцы стали фактически заложниками. “Письма любви” должны стать спасительной соломинкой для наших родных и друзей, доказать, что мы не забыли про них, что мы с ними и будем бороться за них. Покажем украинцам, как сильно мы их любим и как ждем на встречу с ними после нашей победы!" - рассказала исполнительный директор ХОБФ объединения Анастасия Гришко.

"Письма любви" могут быть обращением как к конкретному лицу, так и в целом к жителям любого населенного пункта, который сейчас является оккупированным.

Напишите &quot;письмо любви&quot; жителям временно оккупированных территорий: почему это важноНапишите &quot;письмо любви&quot; жителям временно оккупированных территорий: почему это важноКроме посланий в онлайн-формате, которые будут доставляться через все возможные средства связи, "письма любви" будут также распечатаны и отправлены на ТОТ же счет.

"Наша ключевая задача — показать людям на ТОТ, что мы о них помним, Что мы вернемся, что мы обнимемся, что мы снова будем вместе. И чтобы донести эти послания, мы будем очень креативными и изобретательными. Ведь каждое "письмо любви" должно дойти до адресата", - пояснила операционный директор Gres Todorchuk Дарья Любимова.

Напишите &quot;письмо любви&quot; жителям временно оккупированных территорий: почему это важноНапишите &quot;письмо любви&quot; жителям временно оккупированных территорий: почему это важноОна добавила, что это первый проект и в будущем планируется большая кампания поддержки жителей временно оккупированных территорий Украины. Это будет фандрейзинг, и офлайн-события, которые будут иметь целью держать эту тему в постоянном фокусе внимания Украины и мира.

Напишите &quot;письмо любви&quot; жителям временно оккупированных территорий: почему это важноНапишите &quot;письмо любви&quot; жителям временно оккупированных территорий: почему это важно

Написать "Письмо любви" жителям временно оккупированных территорий можно по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что за рубежом для украинцев собрали более 62 млн.

А также рассказывали, что Кембриджский университет станет доступнее для украинских беженцев.

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