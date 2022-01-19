Наповнена красою: чим живе і як виглядає дружина Кличка сьогодні (фото)

Мер Києва Віталій Кличко і його дружина Наталя живуть в нестандартному шлюбі, проводячи більшу частину часу порізно. Поки екс-боксер і політик займається численними справами в Україні, його дружина будує своє життя в Німеччині. При цьому пара зізнається, що такий стан речей їх обох цілком влаштовує. Адже спільне проживання – далеко не завжди показник хороших відносин.

Однак у своєму блозі Наталя зізнається: часом вона сумує за можливістю готувати для великої родини. Адже троє спільних дітей пари вже виросли і навчаються у Великобританії. Щоб порадувати фоловерів, жінка любить продемонструвати спільні знімки з дочкою і синами. А також розповісти про сімейні традиції.

Окрім побутових турбот, Наталя любить висвітлювати й інші сторони життя. Наприклад, показувати модні образи або розповідати про співочу кар'єру. Також Наталя – прихильниця активних видів спорту і обожнює подорожі. Чим ще живе дружина Віталія Кличка, дивіться на її фото з блогу.

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