Без макіяжу і фільтрів: Дженніфер Еністон, Сінді Кроуфорд та інші зірки за 50 на чесних фото

Сінді Кроуфорд з макіяжем і без (фото: колаж РБК-Україна)

Показати чесне фото без макіяжу і ретуші в сучасному світі зважиться не кожна 20-річна зірка. Але багато знаменитостей за 50 готові надихати особистими прикладами, демонструючи свою зовнішність без прикрас.

Не так давно селфі без грама косметики виклала на своїй сторінці в мережі Instagram Дженніфер Еністон. Знімок, на якому екс-дружина Бреда Пітта позує в одному рушнику, облетів мережу і зібрав масу позитивних реакцій. Пропонуємо поглянути на інших зірок категорії 45-50, які люблять ділитися фото без косметики.