Без макияжа и фильтров: Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд и другие звезды за 50 на честных фото

Синди Кроуфорд с макияжем и без (фото: коллаж РБК-Украина)

Показать честное фото без макияжа и ретуши в современном мире решится не каждая 20-летняя звезда. Но многие знаменитости за 50 готовы вдохновлять личными примерами, демонстрируя свою внешность без прикрас.

Не так давно селфи без грамма косметики выложила на своей странице в сети Instagram Дженнифер Энистон. Снимок, на котором экс-жена Брэда Питта позирует в одном полотенце, облетел сеть и собрал массу позитивных реакций. Предлагаем взглянуть на других звезд категории 45-50, которые любят делиться фото без косметики.