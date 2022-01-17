Без макияжа и фильтров: Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд и другие звезды за 50 на честных фото
Показать честное фото без макияжа и ретуши в современном мире решится не каждая 20-летняя звезда. Но многие знаменитости за 50 готовы вдохновлять личными примерами, демонстрируя свою внешность без прикрас.
Не так давно селфи без грамма косметики выложила на своей странице в сети Instagram Дженнифер Энистон.
Снимок, на котором экс-жена Брэда Питта позирует в одном полотенце, облетел сеть и собрал массу позитивных реакций.
Предлагаем взглянуть на других звезд категории 45-50, которые любят делиться фото без косметики.
Большинство знаменитостей не делают тайны из своей бьюти-рутины, рассказывая о продуктах и процедурах, которые испытали на себе. К примеру, Милла Йовович сделала в своем блоге отдельную рубрику, которую посвятила уходу за кожей. Таким образом, мы узнали, что звезда обожает ретинол, витамин С и ночные увлажняющие маски.
Синди Кроуфорд, создавшая много лет назад личный бренд косметики Meaningful Beauty, может часами рассуждать о компонентах своих кремов и благотворном воздействии кислот. А также напоминает о защите кожи от ультрафиолета.
Дженнифер Лопес регулярно делает эфиры, где не стесняется предстать без макияжа перед публикой… Фаворит певицы – сыворотка с антиоксидантами от ее бренда JLo Beauty.
Многие другие звезды (Деми Мур, Наоми Кэмпбелл) признаются, что обожают аппаратную косметологию и не пренебрегают инъекциями красоты и подтяжками… Другие, включая Сальму Хайек и Холли Берри, твердят о первоочередной важности хорошей наследственности и банальной любви к себе.
Судя по тому, как впечатляюще выглядят наши героини, работает все. Предлагаем вдохновиться их смелыми фото.
Риз Уизерспун, 45 (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Милла Йовович, 46 (фото: instagram.com/millajovovich
Камерон Диаз, 49 (фото: instagram.com/camerondiaz)
Дженнифер Энистон, 52 (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Дженнифер Лопес, 52 (фото: instagram.com/jlo)
Синди Кроуфодр, 55 (фото: instagram.com/cindycrawford)
Сальма Хайек, 55 (фото: instagram.com/salmahayek)
Холли Берри, 55 (фото: instagram.com/halleberry)
Деми Мур, 59 (фото: instagram.com/demimoore)
Джулианна Мур, 61 (фото: instagram.com/juliannemoore)
Также мы писали про звездные пары, где женщина намного старше мужчины.
Также читайте 7 забавных фактов про Кейт Миддлтон, которые вы точно не знали.