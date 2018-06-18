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Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації

STYLERLIFE        18.06.2018 - 18:30

Ініціатива Барни обурила соцмережі

Народний депутат фракції "БПП" Олег Барна хоче ввести штрафування за "публічний прояв сексуальної орієнтації". Він навіть створив відповідний законопроект №8489, зареєстрований 15 червня. Також щодо цієї ініціативи політик повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/Oleg.Barna.Official

"До Маршу рівності в Києві нетрадиційно орієнтованих і нетрадиційно зухвалих і безсоромних особин зробив "подарунок" – зареєстрував законопроект про заборону публічних дій будь-якого сексуального характеру. Сподіваюся, що в наступному році не буде ніяких публічних маршів, виступів, пов'язаних з будь сексуальною орієнтацією. Запрошую всіх ЛГБТ і сексуально стурбованих особистостей сексуально оздоровитися зі зброєю на сході і вивітрити дурь і безсоромність. Орієнтуйтеся на здоров'я як вам хочеться, але я не хочу це бачити перед своїми очима і не хочу, щоб це спостерігали наші діти", – написав він.

Скріншот поста (facebook.com/Oleg.Barna.Official)

Барна пропонує штрафувати українців на суму від 5 до 51 тисячі гривень за виготовлення та розповсюдження продукції з інформацією про сексуальної орієнтації особи і пропаганду будь-якої орієнтації.

За його словами, "публічні марші, відкриті збори, фестивалі, публічне використання специфічної символіки, розповсюдження тематичних матеріалів у засобах масової інформації або в мережі інтернет" і є пропаганда сексуальної орієнтації.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей законопроект.

Скріншот поста (twitter.com/chesno_movement)

Скріншот коментарів (twitter.com/chesno_movement)

Раніше повідомлялося, що в Києві пройшов Марш рівності (фоторепортаж).

Як пройшов ЛГБТ-прайд в Києві

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Теги: Олег Барна, ЛГБТ
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