Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації

Ініціатива Барни обурила соцмережі

Народний депутат фракції "БПП" Олег Барна хоче ввести штрафування за "публічний прояв сексуальної орієнтації". Він навіть створив відповідний законопроект №8489, зареєстрований 15 червня. Також щодо цієї ініціативи політик повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/Oleg.Barna.Official

"До Маршу рівності в Києві нетрадиційно орієнтованих і нетрадиційно зухвалих і безсоромних особин зробив "подарунок" – зареєстрував законопроект про заборону публічних дій будь-якого сексуального характеру. Сподіваюся, що в наступному році не буде ніяких публічних маршів, виступів, пов'язаних з будь сексуальною орієнтацією. Запрошую всіх ЛГБТ і сексуально стурбованих особистостей сексуально оздоровитися зі зброєю на сході і вивітрити дурь і безсоромність. Орієнтуйтеся на здоров'я як вам хочеться, але я не хочу це бачити перед своїми очима і не хочу, щоб це спостерігали наші діти", – написав він.

Скріншот поста (facebook.com/Oleg.Barna.Official)

Барна пропонує штрафувати українців на суму від 5 до 51 тисячі гривень за виготовлення та розповсюдження продукції з інформацією про сексуальної орієнтації особи і пропаганду будь-якої орієнтації.

За його словами, "публічні марші, відкриті збори, фестивалі, публічне використання специфічної символіки, розповсюдження тематичних матеріалів у засобах масової інформації або в мережі інтернет" і є пропаганда сексуальної орієнтації.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей законопроект.

Скріншот поста (twitter.com/chesno_movement)

Скріншот коментарів (twitter.com/chesno_movement)

Раніше повідомлялося, що в Києві пройшов Марш рівності (фоторепортаж).

Як пройшов ЛГБТ-прайд в Києві